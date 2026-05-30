Influența Lunii Albastre în Săgetător, din 31 mai 2026, asupra tuturor zodiilor

Acum avem speranță și ceva la care să așteptăm cu nerăbdare. Această lunație rară se simte ca încheierea unui capitol puternic și preludiul unuia nou care se pregătește. Suntem încurajați să ne găsim puterea și lumina interioară. Luna se aliniază cu Jupiter în Rac de două ori în această săptămână, încurajându-ne să fim în centrul atenției și să privim spre viitor cu mai multă mândrie și încredere.

Berbec

Pregătește-te să-ți revendici poziția în lumina reflectoarelor, Berbec. Luna Plină în Săgetătorul aventuros te conectează cu lumea din jurul tău. Acesta este un moment bun pentru a-ți extinde cunoștințele sau a rezerva o călătorie. Istoria familiei tale ar putea ieși la iveală, ceea ce face ca aceasta să fie o perioadă foarte emoționantă.

Ești un războinic și ești gata să înfrunți orice îți iese în cale. Energia jupiteriană îți aduce nivelul de încredere la un nou nivel. Este important să înveți cum să-ți gestionezi emoțiile, așa că nu le suprima și scrie în jurnal sau meditează dacă este nevoie.

Taur

O energie foarte puternică și transformatoare se prepară săptămâna aceasta, Taur. Luna Plină în Săgetător te face să cauți refugiu în proiectele pe care le ai și în oamenii care îți servesc drept sistem de sprijin. Deții multă magie, iar acest tranzit îi ajută pe prietenii tăi să vadă acest lucru.

Aceasta este o perioadă foarte emoționantă, posibil concentrându-te pe trecut. Deși este o provocare, ești capabil să vezi tot progresul pe care l-ai făcut. Trecutul te-a modelat în războinicul care ești în prezent, mai ales cu Marte acum în semnul tău.

Gemeni

Energia din această săptămână te ajută să-ți reconstruiești conexiunile cu ceilalți și să repari relația pe care o ai cu tine însuți. Uranus în Gemeni îți transformă deja perspectiva, dar această Lună Plină este forța de împământare de care ai nevoie. Lunația Săgetătorului facilitează reflectarea și înțelegerea schimbărilor care se petrec în jurul tău.

Acesta este un moment să te introspecți și să devii mai metodic cu planurile tale. De asemenea, înveți să fii prezent pentru ceilalți. Pe măsură ce devii mai matur și mai plin de compasiune, dinamica relațiilor tale se îmbunătățește considerabil.

Rac

Luna Plină în Săgetător este o perioadă de sărbătoare și socializare. Pregătește-te să faci networking și să fii invitat la evenimente. S-ar putea să te simți deja popular acum că Venus este în semnul tău, ceea ce te face mai încântător și magnetic.

Atragi oameni noi în această perioadă, dar s-ar putea să simți o senzație dulce-amaroasă pe măsură ce reflectezi asupra a ceea ce ai făcut în ultimul an. Cu toate acestea, Luna Plină aduce un dar care te încurajează să rămâi concentrat și optimist.

Leu

Acesta este impulsul pe care semnele de foc și l-au dorit, Leu. Luna Plină în Săgetător aduce curaj și speranță. Nu este un moment să-ți pierzi din vedere obiectivele, ci să le cultivi activ.

Muzele tale sunt esențiale în acest moment și te simți obligat să construiești ceva nou. Exprimarea de sine este, de asemenea, importantă, cu Marte în Taur și Mercur în Gemeni, făcându-ți mintea mult mai vibrantă

Fecioară

Săparea prin trecut este o temă a acestui tranzit lunar, Fecioară. Acordă atenție modului în care te prezinți. Aceasta este o perioadă în care îți poți vindeca copilul interior și orice răni din trecut. Nu te teme să te bazezi pe sprijinul familiei tale.

Cu Mercur în Gemeni, ai instrumentele necesare pentru a naviga prin această perioadă. Jupiter în Rac te ajută să vezi cum se prezintă prietenii pentru tine. Acest lucru îți oferă puterea de care ai nevoie. În același timp, devine clar cine sunt adevărații tăi prieteni.

Balanță

Cu Luna Plină în Săgetător, înțelegi importanța găsirii plăcerii în cariera ta. Luna se opune lui Saturn marți, 26 mai, consolidându-ți încrederea. Acesta este, de asemenea, un moment bun să te concentrezi pe hobby-urile tale.

Sezonul Gemenilor îți arată de ce este important să faci ceea ce iubim. Lucrul cu ceilalți te-a învățat multe despre cum să fii lider. Cu această energie expansivă, ești capabil să ai încredere în tine și să-ți lași latura independentă să strălucească.

Scorpion

Nimic nu te oprește în acest moment, Scorpionule. De fapt, Luna Plină în Săgetător îți amintește că cerul este limita. Fă ceea ce te face fericit pe măsură ce îți extinzi orizonturile și planifici viitorul.

Această lunație îți arată, de asemenea, multe despre ceea ce ești dispus să tolerezi într-o relație. Dacă ești singur, acesta este un moment bun pentru a întâlni pe cineva nou, deoarece energia relației se simte puternică în această săptămână. Dacă ești deja într-o relație, ai oportunitatea de a-ți consolida legătura cu partenerul tău.

Săgetător

Luna Plină este în semnul tău, iar aceasta servește ca o recapitulare a tot ceea ce ai învățat și îndurat până acum în ultimul an. Acest tranzit lunar rar se simte ca o victorie pe măsură ce reflectezi asupra poveștii tale. De asemenea, ai oportunitatea în această săptămână să te conectezi mai mult cu emoțiile tale.

Energia îți deschide acum calea pentru a înțelege ce vrei să realizezi când Jupiter intră în Leu în această vară. Păstrează-ți visele puternice și nu-ți estompa lumina pentru nimeni.

Capricorn

Luna Albastră în Săgetător poartă potențialul unei povești de dragoste adevărate, Capricorn. Dacă ți-ai dedicat mult timp carierei tale și ți-ai ignorat partenerul romantic, această lunație îți oferă instrumentele necesare pentru a deveni mai plin de compasiune și mai disponibil emoțional.

Sunt multe de descoperit acum. Prin acest tranzit Jupiter în Rac, te transformi. Dacă ești singur, înțelegi în sfârșit ce cauți într-o conexiune.

Vărsător

Sezonul Gemenilor se simte ca o îmbunătățire, Vărsător. Luna Plină din această săptămână se concentrează pe rutinele tale și ai nevoie de disciplină pentru a face schimbările necesare. Uranus aduce surprize, dar ești pregătit.

Gândește-te la idei cu prietenii sau colegii. Pregătește-te să fii mai conectat cu oamenii cu care lucrezi sau cu colegii de clasă dacă ești la școală.

Pești

Luna Plină îți evidențiază cariera și îți amintește de munca grea pe care ai depus-o în ultimii ani, când Saturn era în semnul tău. Această lunație aduce și o energie romantică, făcându-te mult mai optimist în domeniul iubirii.

Relațiile actuale par expansive, iar comunicarea ta curge cu Mercur acum în Gemeni. Aceasta este o perioadă de onestitate și transparență dacă vrei ca relațiile tale să se transforme pe viitor, potrivit yourtango.com.

