Bulgaria încearcă să preia o rafinărie rusească

Burgas este singura rafinărie de petrol din Bulgaria și, ca parte a Lukoil, riscă să fie închisă din cauza sancțiunilor, potrivit The Guradian.

SUA s-au alăturat Marii Britanii luna trecută în impunerea de sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft, din cauza războiului purtat de Vladimir Putin în Ucraina.

Se elabora o legislație care să permită confiscarea, a relatat miercuri publicația bulgară Mediapool. Lukoil a transmis săptămâna trecută că ia măsuri pentru a vinde active străine din cauza sancțiunilor.

(sursa: Mediafax)