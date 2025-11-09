x close
Jurnalul.ro Ştiri Externe Bulgaria încearcă să preia o rafinărie rusească

de Redacția Jurnalul    |    09 Noi 2025   •   22:00
Bulgaria încearcă să preia o rafinărie rusească
Sursa foto: Hepta/Lukoil

Bulgaria se pregătește să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil din Burgas și să o vândă unui nou proprietar, după ce compania petrolieră rusă a intrat sub sancțiuni americane, potrivit presei bulgare.

Burgas este singura rafinărie de petrol din Bulgaria și, ca parte a Lukoil, riscă să fie închisă din cauza sancțiunilor, potrivit The Guradian.

SUA s-au alăturat Marii Britanii luna trecută în impunerea de sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Lukoil și Rosneft, din cauza războiului purtat de Vladimir Putin în Ucraina.

Se elabora o legislație care să permită confiscarea, a relatat miercuri publicația bulgară Mediapool. Lukoil a transmis săptămâna trecută că ia măsuri pentru a vinde active străine din cauza sancțiunilor.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: burgas rafinarie preluare
