Bulgaria ia o decizie șoc: limitează prezența avioanelor militare americane pe fondul disputei privind vizele SUA

Decizie tensionată la Sofia: Bulgaria limitează prezența avioanelor militare americane până la final de iunie

Tensiunile diplomatice dintre Bulgaria și Statele Unite ale Americii escaladează după ce autoritățile de la Sofia au anunțat că vor limita staționarea aeronavelor militare americane pe teritoriul național până la sfârșitul lunii iunie. Decizia vine pe fondul unui blocaj diplomatic legat de regimul vizelor pentru cetățenii bulgari, generând reacții puternice în plan internațional.

Bulgaria pune condiții pentru prezența militară americană

Guvernul de la Sofia a decis să nu mai prelungească pe termen lung acordul care permite staționarea avioanelor militare și a aeronavelor cisternă ale SUA pe teritoriul bulgar, limitând prezența acestora până la finalul lunii iunie.

Decizia a fost justificată de autorități prin lipsa unui răspuns favorabil din partea Washingtonului privind eliminarea regimului de vize pentru cetățenii bulgari care călătoresc în Statele Unite.

„Înţeleg pe deplin complexitatea procedurilor de reglementare şi nevoia de timp, dar avem şi noi priorităţi şi proceduri şi nu putem răspunde pozitiv solicitării de staționare de lungă durată a aeronavelor şi avioanelor cisternă (ale SUA, n.r.) pe aeroportul din Sofia”, a transmis oficialul de la Sofia, citat de agenția de presă Reuters și preluat de Agerpres.

Tensiuni diplomatice și negocieri eșuate privind vizele

Criza a izbucnit după ce autoritățile bulgare au solicitat în mod repetat relaxarea sau eliminarea vizelor pentru cetățenii lor care călătoresc în Statele Unite. Discuțiile recente dintre liderii de la Sofia și administrația americană nu au dus la un rezultat concret.

Surse diplomatice indică faptul că problema vizelor a devenit un punct sensibil în relațiile bilaterale, în contextul în care Bulgaria este stat membru al Uniunii Europene și partener strategic al NATO.

Decizia de a limita prezența militară americană este interpretată de analiști ca un semnal politic ferm, menit să accelereze negocierile cu Washingtonul.

Controverse politice și acuzații de orientare pro-rusă

Decizia guvernului vine pe fondul unor tensiuni interne și controverse politice. Liderul de la Sofia, Rumen Radev, a fost acuzat în repetate rânduri de opoziție pro-rusă, acuzații pe care acesta le respinge.

Deși și-a moderat discursul în campaniile recente, Radev a continuat să susțină ideea importanței relațiilor economice cu Rusia, inclusiv în ceea ce privește resursele energetice.

În același timp, el a criticat dur anumite decizii ale guvernului interimar privind cooperarea extinsă cu Ucraina, susținând că astfel de măsuri ar putea escalada tensiunile regionale.

Impact regional și implicații geopolitice

Decizia Bulgariei ar putea avea efecte mai largi asupra relațiilor NATO în regiunea Mării Negre. Prezența militară americană în Bulgaria este considerată un element strategic pentru securitatea flancului estic al alianței.

Analiștii politici avertizează că acest tip de măsuri poate amplifica tensiunile diplomatice dintre aliați, într-un moment în care stabilitatea regională este deja fragilă.

Agerpres