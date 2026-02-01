Cad capete: Consilierul lui Roberto Fico și-a dat demisia după ce a apărut în dosarul Epstein

x close
de Redacția Jurnalul    |    01 Feb 2026   •   00:15
Sursa foto: Departamentul de Justiție a publicat vineri peste trei milioane de documente din dosarul Epstein

Consilierul pentru securitate națională al premierului slovac Robert Fico, Miroslav Lajčák, și-a dat demisia după ce numele său a apărut în documente recent publicate de Departamentul de Justiție din dosarul Epstein.

Miroslav Lajčák, consilierul de securitate al premierului Slovaciei, Robert Fico, și-a dat demisia. Decizia vine în urma dezvăluirilor privind schimburile de mesaje pe care diplomatul le-ar fi avut cu Jeffrey Epstein, relatează Politico.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, Fico a confirmat acceptarea demisiei, afirmând că Slovacia pierde „o sursă incredibilă de experiență în diplomație și politică externă”, caracterizându-l pe Lajčák drept un „un diplomat remarcabil”.

Miroslav Lajčák a anunțat că și-a dat demisia pentru a evita costuri politice pentru premier. Acesta a susținut că schimbul de corespondență cu Jeffrey Epstein a fost informal și lipsit de semnificație, anunțând: „Nu pentru că am făcut ceva criminal sau lipsit de etică, ci pentru ca el să nu suporte costuri politice pentru ceva ce nu are legătură cu deciziile sale”.

Opoziția a cerut demisia acestuia, demers la care s-a alăturat și Partidul Național Slovac, parte a coaliției de guvernare, care a catalogat situația drept un risc pentru securitatea națională.

Departamentul de Justiție a publicat vineri peste trei milioane de documente din dosarul Epstein, documente care menționează nume precum Steve Bannon sau Elon Musk, scrie Mediafax.

Subiecte în articol: dosare Epstein
