Canada ar putea elimina plafonul emisiilor de petrol și gaze

Planul climatic, dezvăluit ca parte a primului buget al prim-ministrului Mark Carney, menționează că, în aceste condiții, plafonarea „nu ar mai fi necesară, deoarece ar avea o valoare marginală”.

Canada se afla în discuții cu companiile energetice și provincia producătoare de petrol Alberta cu privire la eliminarea plafonului de emisii din sectorul petrolier și gazier al țării, dacă industria și provincia își reduc amprenta de carbon prin alte mijloace, a raportat Reuters în septembrie.

Limita de emisii a Canadei nu a fost aplicată prin legislație și nu era prevăzută să intre în vigoare până în 2030. Aceasta a fost condamnată de companiile canadiene de petrol și gaze, care susțin că ar duce la scăderea producției.

Carney, care s-a concentrat pe încercarea de a conduce economia Canadei prin războaiele comerciale cu SUA și China, a fost criticat de unii membri ai propriului partid pentru că s-a îndepărtat de accentul pus de liberali pe mediu.

Bugetul prevede, de asemenea, că guvernul va propune modificări la legislația privind greenwashing-ul, care a creat incertitudine în ceea ce privește investițiile. Adoptată anul trecut de guvernul fostului prim-ministru Justin Trudeau, legislația a fost criticată de companiile petroliere.

Guvernul Carney a declarat că rămâne angajat în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și va colabora cu guvernele provinciale pentru a consolida sistemul industrial existent de stabilire a prețurilor carbonului.

Bugetul prevede că un „acord pan-canadian” privind prețul carbonului va contribui la creșterea certitudinii investitorilor, iar guvernul va aplica prețul federal al carbonului industrial emitenților din orice provincie în care eforturile de stabilire a prețului carbonului nu îndeplinesc standardele sistemului federal.

Provincia Alberta, producătoare de petrol și gaze, de exemplu, și-a înghețat propriul preț industrial al carbonului, în timp ce Saskatchewan nu aplică în prezent niciun preț.

Bugetul menționează proiectul Pathways ca fiind „potențial transformator” pentru țară și prelungește cu cinci ani disponibilitatea unui credit fiscal de investiții existent pentru proiectele de captare a carbonului.

