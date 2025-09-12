Canal de sport pentru femei, disponibil 24 de ore pe zi, în Arabia Saudită

Co-fondată de actrița și comedianta premiată cu Oscar Whoopi Goldberg, AWSN a fost lansată la sfârșitul anului trecut ca primul canal media global dedicat exclusiv prezentării sportului feminin.

Canalul „SSC AWSN”, disponibil 24 de ore din 24, va putea fi urmărit în regat prin intermediul platformei de streaming MBC Shahid începând de vineri, a declarat joi un purtător de cuvânt al AWSN pentru Reuters.

Sportivele au reprezentat timp de mulți ani o rezervă neexploatată de talente în statul islamic conservator, fetelor fiindu-le interzis să practice sportul în școlile publice până în 2017, iar femeilor nefiindu-le permis accesul în stadioane până în anul următor.

Politicile au fost revizuite sub influența prințesei Reema Bandar Al Saud, membră a familiei regale saudite și ambasadoare a Arabiei Saudite în Statele Unite.

Lansarea coincide cu începutul sezonului Ligii Premier pentru femei din Arabia Saudită, care va fi transmisă pentru prima dată la nivel național și internațional.

„De la lansarea Ligii Premier pentru femei în 2022, am fost extrem de mândră de progresele înregistrate”, a declarat prințesa Reema, adăugând că sezonul trecut a reunit jucătoare de peste 20 de naționalități. „Datorită acestui parteneriat, fanii lor din străinătate vor putea să le urmărească în direct”.

Aalia Al Rasheed, șefa fotbalului feminin la Federația Saudită de Fotbal, a declarat că transmisiunile vor fi „o etapă transformatoare” care va oferi jucătoarelor recunoaștere la nivel mondial.

AWSN a declarat că acest canal va transmite în fiecare săptămână un meci din prima ligă feminină saudită în prime-time și va difuza competiții feminine internaționale, inclusiv evenimente UEFA, precum și acțiuni dintr-o gamă largă de alte ligi sportive feminine.

„Împreună, depășim barierele oferind acoperire globală sporturilor feminine saudite și introducând în regat o serie fără precedent de ligi internaționale și talente”, a declarat George Chung, CEO și cofondator al AWSN.

Condițiile financiare nu au fost dezvăluite. Arabia Saudită a căutat să atragă mai multe investiții străine în țară, ca parte a programului său Vision 2030, care vizează reducerea dependenței economiei de petrol și stimularea sectorului privat. Amill Lone, directorul executiv al Saudi Sports Company, a declarat că această colaborare este în concordanță cu agenda Vision 2030 și are ca scop oferirea unei platforme globale sportului feminin saudit.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)