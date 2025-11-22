Merz îi transmite lui Trump: Europa trebuie să decidă împreună finalul războiului din Ucraina

Europa își reafirmă rolul în soluționarea conflictului din Ucraina, spune Merz după discuția cu Trump

Cancelarul german Friedrich Merz a transmis un mesaj ferm către Washington, după ce a avut vineri seara o discuție telefonică „lungă” cu președintele american Donald Trump. Potrivit liderului de la Berlin, Europa nu doar că sprijină Ucraina, ci trebuie să fie parte integrantă a oricărei formule de pace privind războiul declanșat de Rusia.

Merz a subliniat că „războaiele nu pot fi încheiate de marile puteri peste capul țărilor afectate”, insistând că o încheiere durabilă a conflictului este posibilă doar cu acordul comun al Ucrainei și al statelor europene. Declarațiile sale au fost făcute la finalul summitului G20 de la Johannesburg.

Cancelarul german a avertizat că un eventual eșec al Kievului ar zgudui întregul continent:

„Dacă Ucraina pierde acest război și, eventual, se prăbușește, acest lucru va avea un impact asupra politicii europene în ansamblu, asupra întregului continent european. Și de aceea suntem atât de angajați în această problemă.”

În ciuda dificultăților, Merz consideră că există o fereastră de oportunitate pentru pace, însă drumul este încă lung:

„Există în prezent o oportunitate de a pune capăt acestui război, dar suntem încă destul de departe de un rezultat bun pentru toată lumea.”

Liderul german i-a reamintit lui Trump și de precedentul periculos creat de Rusia prin încălcarea Memorandumului de la Budapesta din 1994, acord prin care Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear în schimbul unor garanții de securitate:

„De aceea trebuie oferite acum alte garanții de securitate, trebuie încheiate alte acorduri mai fiabile.”

Mediafax