Carney îi răspunde lui Trump: Canada nu va semna un acord de liber schimb cu China

Declarațiile lui Carney au fost făcute după ce Trump a amenințat cu aplicarea unui tarif de 100% asupra importurilor din Canada. Acestea ar putea fi impuse în cazul în care Ottawa ar încheia un amplu acord comercial cu Beijingul. Premierul a precizat că înțelegerea recentă cu China se referă doar la reducerea unor tarife pentru anumite sectoare afectate anterior de măsuri restrictive. Un acord de liber schimb, nu a fost pus în discuție, mai arată Euronews.

Carney a menționat că regulile stabilite prin acordul comercial dintre Canada, SUA și Mexic cer ca statele participante să își informeze partenerii înainte de a negocia acorduri de liber schimb cu economii considerate „non-de piață”. „Nu avem în plan să facem acest lucru cu China sau cu alte economii similare”, a afirmat el. Primul ministru a mai adăugat că măsurile recente urmăresc doar corectarea unor dezechilibre apărute în ultimii ani.

În 2024, Canada a introdus, la fel ca SUA, un tarif de 100% pentru vehiculele electrice din China. Au fost impuse și taxe de 25% pentru oțel și aluminiu. Ca răspuns, Beijingul a introdus taxe suplimentare pe produse agricole canadiene. Aici erau incluse uleiul de rapiță, carnea de porc și fructe de mare.

În urma negocierilor, Ottawa a acceptat să reducă tarifele pentru un număr limitat de vehicule electrice chinezești. În schimb, China va relaxa restricțiile asupra exporturilor agricole. Importurile vor fi plafonate la 49.000 de unități pe an, cu o creștere treptată până la aproximativ 70.000 în următorii cinci ani.

Trump a continuat să critice Canada pe rețelele sociale. A acuzat faptul că țara vecină ar putea deveni o „poartă de intrare” pentru produse chinezești ieftine pe piața americană. Oficialii SUA au avertizat, de asemenea, că acordul comercial nord-american ar putea fi renegociat în această vară.

Disputa dintre cele două țări se desfășoară într-un climat internațional deja tensionat. Aceasta este marcată de comentariile lui Trump privind Groenlanda și de apelurile lui Carney către țările cu putere medie de a coopera mai strâns pentru a contracara influența marilor puteri.

(sursa: Mediafax)