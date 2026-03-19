Casa Albă ia în calcul trimiterea de întăriri militare în Orientul Mijlociu

Statele Unite iau în considerare să trimită mii de soldați americani pentru consolidarea operațiunilor din Orientul Mijlociu, pe măsură ce conflictul cu Iranul intră într-o posibilă nouă fază, au declarat un oficial american și trei persoane care cunosc situația, sub protecția anonimatului, pentru Reuters.

Un astfel de pas i-ar oferi lui Trump opțiuni suplimentare privind situația din Orientul Mijlociu, în contextul în care el ia în calcul extinderea operațiunilor americane.

Opțiunile suplimentare, în acest sens, includ asigurarea trecerii în siguranță a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz cu ajutorul forțelor navale și aeriene. Asigurarea securității strâmtorii ar putea implica și desfășurarea de trupe americane pe litoralul Iranului, au declarat patru surse pentru Reuters.

Alte surse au mai spus că administrația Trump a discutat și opțiuni privind trimiterea de forțe terestre pe Insula Kharg din Iran, un punct-cheie pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului. Această operațiune este considerată, totuși, riscantă, întrucât Iranul poate riposta cu rachete și drone.

Riscuri politice pentru Trump

Reuters mai notează că orice utilizare a trupelor terestre americane ar putea prezenta riscuri politice semnificative pentru Trump, în contextul în care publicul american nu susține în mare măsură operațiunile împotriva Iranului.

Totodată, administrația americană discută și posibilitatea desfășurării de forțe americane pentru asigurarea stocurilor de uraniu ale Iranului, mai explică una din surse.

„Nu s-a luat nicio decizie privind trimiterea de trupe terestre în acest moment, dar președintele Trump păstrează în mod înțelept toate opțiunile la dispoziția sa. Președintele se concentrează pe îndeplinirea tuturor obiectivelor definite ale Operațiunii Epic Fury”, a declarat un oficial al Casei Albe, sub protecția anonimatului, pentru Reuters.

De la începutul războiului din 2028 februarie și până în prezent, Statele Unite au efectuat peste 7.800 de lovituri aeriene, iar peste 120 de nave iraniene au fost avariate sau chiar distruse.

Joi, războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a 20-a zi.

(sursa: Mediafax)