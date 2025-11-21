x close
Casa Albă justifică remarca lui Trump la adresa unei jurnaliste, pe care a numit-o „purcelușă”

de Redacția Jurnalul    |    21 Noi 2025   •   11:15
Sursa foto: Hepta

Casa Albă l-a apărat pe președintele Donald Trump. Acesta numise o reporteriță „purcelușă” în timp ce era întrebat despre Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale. Administrația a susținut că remarca președintelui ar reflecta sinceritatea și transparența lui.

Incidentul s-a petrecut săptămâna trecută, la bordul avionului Air Force One. Conversația a devenit ulterior virală. Trump s-a aplecat spre jurnalistă, a arătat cu degetul spre ea și i-a spus: „Taci, purcelușo”.

În acel moment, reporterița îl presa cu întrebări despre un e-mail publicat recent al lui Epstein. E-mailul susținea că Trump „știa despre fete”.

Joi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a fost întrebată despre incident. Ea a spus că alegătorii americani l-au reales pe Trump pentru sinceritatea lui, potrivit Reuters.

De asemenea, Leavitt a afirmat că reporterii ar trebui să aprecieze deschiderea președintelui în răspunsurile sale.

„El denunță știrile false când le vede și se frustrează din cauza reporterilor care răspândesc informații false”, a declarat Leavitt într-o conferință de presă la Casa Albă. Ea nu a oferit însă dovezi privind existența unor informații false. „Dar el oferă și acces fără precedent presei și răspunde la întrebări aproape zilnic”.

Marți, în Biroul Oval, Trump a insultat o altă reporteră. A numit-o „o persoană îngrozitoare” după ce aceasta l-a întrebat pe prințul moștenitor saudit, Mohammed bin Salman, despre uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi. Reportera l-a întrebat și pe Trump de ce nu a făcut publice dosarele Epstein.

Miercuri, Trump a semnat o lege care obligă Departamentul de Justiție să publice documentele din ancheta de lungă durată privind cazul Epstein. Aceasta a venit după ce, inițial, președintele s-a opus desecretizării dosarelor.

Subiecte în articol: casa alba donald trump jurnalista jignire
