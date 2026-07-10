A câștigat 15 milioane la loterie, dar a aruncat biletul la gunoi. Acum trebuie să demonstreze că premiul îi aparține

A jucat aceleași numere timp de 20 de ani

Kath Main, în vârstă de 46 de ani și mamă a doi copii, din sudul Țării Galilor, a avut o strategie pe care nu a abandonat-o niciodată. Timp de două decenii a completat aceleași șase numere la loterie, convinsă că într-o zi acestea îi vor aduce marele premiu, potrivit The Sun.

Numerele nu au fost alese întâmplător. Ele reprezintă data sa de naștere, data de naștere a soțului său Marcus, ziua în care cei doi au început să joace împreună și încă două numere alese pentru a completa combinația.

În cele din urmă, norocul i-a surâs. Doar că bucuria s-a transformat rapid într-un adevărat coșmar.

Biletul câștigător a ajuns la gunoi

Potrivit relatării femeii, mama sa a mers la un magazin Londis din sudul Țării Galilor pentru a verifica biletul la loterie.

În urma verificării, aceasta a înțeles că biletul nu este câștigător și l-a aruncat la gunoi. Abia mai târziu, Kath Main a aflat că, de fapt, combinația de numere era cea câștigătoare și că premiul pus în joc se ridica la aproximativ 15 milioane de euro.

Din păcate, era prea târziu. Recipientele pentru deșeuri fuseseră deja golite, iar biletul dispăruse definitiv.

Femeia spune că i s-a făcut rău când a realizat ce s-a întâmplat

Descoperirea a avut un impact puternic asupra femeii, care susține că i s-a făcut rău în momentul în care a realizat că biletul câștigător nu mai poate fi recuperat.

În loc să renunțe, aceasta a contactat imediat compania Allwyn, operatorul internațional care administrează loteria, și a încercat să demonstreze că este adevărata câștigătoare.

Kath Main a prezentat dovada achiziției biletului și alte elemente care ar putea confirma povestea sa. Printre acestea se numără înregistrări video surprinse de camerele de supraveghere ale unui salon de coafură din apropierea magazinului, imagini care o arată pe mama sa intrând în unitatea comercială pentru a verifica biletul.

Anchetă oficială înainte de plata premiului

Reprezentanții Allwyn au confirmat că investighează cazul și că procedurile interne permit analizarea unor situații excepționale în care un bilet câștigător a fost pierdut, furat sau distrus.

Compania a precizat că această categorie de premii poate fi revendicată și în lipsa biletului, însă numai după o verificare amănunțită a tuturor probelor disponibile și dacă solicitantul reușește să demonstreze fără dubii că este proprietarul legitim al biletului.