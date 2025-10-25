Catherine Connolly, pe cale să devină noua președintă a Irlandei

Connolly, în vârstă de 68 de ani, candidată independentă susținută de întreaga opoziție dominată de stânga, este aproape să câștige alegerile, a declarat un oficial al unuia dintre partidele de guvernământ, citând o numărătoare incompletă a voturilor.

Secretarul general al Fine Gael, John Carroll, a declarat pentru postul național de televiziune RTE că datele sugerează că Connolly va obține peste 60% din voturi, iar candidata partidului său, fosta ministră Heather Humphreys, va obține probabil un procentaj de peste 20%.

„Se pare că Catherine Connolly va fi aleasă”, a adăugat ministrul învățământului superior, James Lawless, membru al celui de-al doilea partid principal de guvernământ, Fianna Fail.

Rezultatul final va fi probabil anunțat sâmbătă seara.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)