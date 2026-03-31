Ce se află în spatele războiului din Iran? Șeful Pentagonului și investițiile în industria de armament înaintea atacului asupra Teheranului

BlackRock și investiții în industria de armament

Potrivit Financial Times, consilierul financiar al lui Hegseth de la Morgan Stanley a contactat în luna februarie BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, pentru a investi într-un fond axat pe industria de apărare: iShares Defense Industrials Active ETF. Fondul, care administrează aproximativ 3,1 miliarde de dolari, include mari producători de armament, precum RTX Corp, Lockheed Martin și Northrop Grumman.

Demersul a avut loc cu puțin timp înaintea atacului asupra Iranului. SUA și Iranul negociau dosarul nuclear în această perioadă. Negocierile au început pe 6 februarie prin discuții indirecte în Oman, au continuat cu o rundă la Geneva, pe 17 februarie, urmată de ultima serie de întâlniri pe 26–27 februarie, fără un acord final, iar pe 28 februarie Statele Unite și Israel au lansat atacul asupra Iranului.

Șeful Pentagonului respinge acuzațiile

Investiția nu s-a concretizat deoarece fondul nu era încă disponibil pentru clienții Morgan Stanley la momentul respectiv. Nu este clar dacă ulterior a fost făcută o altă investiție în domeniul apărării și nici dacă Hegseth știa despre demers sau câtă libertate avea consilierul său financiar să acționeze în numele lui.

Într-un mesaj publicat pe X, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a respins informațiile. „Nici secretarul Hegseth, nici vreun reprezentant al său nu a contactat BlackRock pentru o astfel de investiție. Aceasta este încă o campanie nefondată, menită să inducă publicul în eroare”, a declarat acesta, cerând retragerea articolului.

Reprezentanții BlackRock au refuzat să comenteze, iar Morgan Stanley nu a răspuns solicitărilor de poziție formulate de sursa citată.

Administrația SUA și suspiciuni privind speculații financiare

Datele arată că valoarea fondului a scăzut cu 12,4% în ultima lună, ceea ce înseamnă că acțiunile companiilor din portofoliu s-au depreciat în perioada în care a început conflictul cu Iranul.

Informațiile apar într-un context mai larg de suspiciuni privind tranzacțiile realizate pe piețele financiare înaintea unor decizii importante ale administrației Donald Trump. Unele dintre aceste decizii au fost precedate de pariuri considerate bine sincronizate, ridicând întrebări privind posibile scurgeri de informații înainte ca acestea să fie făcute publice.

Războiul dintre Statele Unite și Iran a intrat între timp în cea de-a cincea săptămână, fără semne de detensionare. Dacă s-ar confirma că o astfel de investiție a fost avută în vedere chiar în timpul negocierilor nucleare, ar putea apărea întrebări privind credibilitatea negocierilor dinspre partea americană.