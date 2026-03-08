Cele mai sigure locuri din lume. Trei orașe din Emiratele Arabe Unite se află în top 10

Operațiunile militare ale SUA și ale Israelului au lovit obiective strategice din Iran. Ca răspuns, Iranul a lansat rachete și drone în întreaga regiune.
Atacurile au vizat state din Golf și baze ale forțelor americane. Atacurile au ajuns până în Dubai și Abu Dhabi - orașe considerate până acum imune la conflicte, scrie Hindustan Times.
Clasamentul celor mai sigure 10 orașe din lumeeste realizat de Numbeo, pe baza sondajelor completate de utilizatori, structurate similar cu cercetările guvernamentale.
Qingdao, China
Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite
Doha, Qatar
Sharjah, Emiratele Arabe Unite
Dubai, Emiratele Arabe Unite
Taipei, Taiwan
Manama, Bahrain
Muscat, Oman
Haga, Olanda
Eindhoven, Olanda
Trei dintre primele cinci orașe sunt în Emiratele Arabe Unite - țara care a fost lovită de drone iraniene.
Cele mai sigure 10 țări din lume, după Indicele Global al Păcii:
Clasamentul este realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP), pe baza a 23 de indicatori.
Cu cât scorul este mai mic, cu atât țara este mai pașnică. Emiratele Arabe Unite nu figurează în acest top.
Islanda — scor 1,095
Irlanda — scor 1,26
Noua Zeelandă — scor 1,282
Austria și Elveția — scor 1,294
Singapore — scor 1,357
Portugalia — scor 1,371
Danemarca — scor 1,393
Slovenia — scor 1,409
Finlanda — scor 1,42
Indicele acoperă 99,7% din populația mondială și este calculat din surse considerate foarte credibile.
(sursa: Mediafax)