Cele mai sigure locuri din lume. Trei orașe din Emiratele Arabe Unite se află în top 10

Operațiunile militare ale SUA și ale Israelului au lovit obiective strategice din Iran. Ca răspuns, Iranul a lansat rachete și drone în întreaga regiune.

Atacurile au vizat state din Golf și baze ale forțelor americane. Atacurile au ajuns până în Dubai și Abu Dhabi - orașe considerate până acum imune la conflicte, scrie Hindustan Times.

Clasamentul celor mai sigure 10 orașe din lumeeste realizat de Numbeo, pe baza sondajelor completate de utilizatori, structurate similar cu cercetările guvernamentale.

Qingdao, China

Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

Doha, Qatar

Sharjah, Emiratele Arabe Unite

Dubai, Emiratele Arabe Unite

Taipei, Taiwan

Manama, Bahrain

Muscat, Oman

Haga, Olanda

Eindhoven, Olanda

Trei dintre primele cinci orașe sunt în Emiratele Arabe Unite - țara care a fost lovită de drone iraniene.

Cele mai sigure 10 țări din lume, după Indicele Global al Păcii:

Clasamentul este realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP), pe baza a 23 de indicatori.

Cu cât scorul este mai mic, cu atât țara este mai pașnică. Emiratele Arabe Unite nu figurează în acest top.

Islanda — scor 1,095

Irlanda — scor 1,26

Noua Zeelandă — scor 1,282

Austria și Elveția — scor 1,294

Singapore — scor 1,357

Portugalia — scor 1,371

Danemarca — scor 1,393

Slovenia — scor 1,409

Finlanda — scor 1,42

Indicele acoperă 99,7% din populația mondială și este calculat din surse considerate foarte credibile.

(sursa: Mediafax)