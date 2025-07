Ceasul rău! CEO american, suspendat după un concert Coldplay

Când fețele lor celor doi apar pe ecranul gigant bărbatul și femeia se feresc brusc și se ascund de cameră. Pe internet s-au răspândit apoi informații conform cărora ambii sunt directori la compania Astronomer și zvonuri privind o aventură, stârnite de comentariul liderului trupei.

Vineri seara, compania a confirmat pe X că directorul său executiv, Andy Byron, a fost suspendat, informează BBC.

Videoclipul a explodat pe internet după concertul de miercuri seara. Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a spus mulțimii după ce a văzut cuplul ascunzându-se: „Ori au o aventură, ori sunt doar foarte timizi”.

La două zile după ce clipul video a devenit viral, compania Astronomer a emis o declarație în care anunța o anchetă în această privință, fără a specifica videoclipul.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM