Cerere în căsătorie de basm: S-au logodit pe celebra platformă a clădirii Empire State Building

Cei doi logodiți au fost reținuți de polițiștii din New York, potrivit AP. Ei au fost reținuți după ora 13:00, ora locală. Numele lor nu au fost făcute publice imediat. Nimeni nu a fost rănit, a declarat poliția.

Știre inițială: Două persoane s-au urcat în vârful clădirii Empire State Building din New York, pentru a se logodi.

Două persoane au urcat miercuri după-amiază în vârful clădirii Empire State Building din New York, potrivit CNN.

Persoanele au fost văzute purtând măști și păreau că se logodesc.

Cuplul avea un banner pe care scria: „Când puterea iubirii învinge iubirea puterii, lumea cunoaște pacea”, conform videoclipului și imaginilor de la fața locului.

Nu a fost clar cum a reușit perechea să ajungă în vârful clădirii de 426 de metri.

Polițiștii din New York au declarat că investighează cascadoria, care a avut loc în jurul prânzului la clădirea de pe Fifth Avenue. Nu au fost raportați răniți, potrivit aceleiași surse.

Zeci de polițiști intervin la Empire State Building. O parte din intervenție include personal din cadrul Unității de Servicii de Urgență, mai arată sursa.

(sursa: Mediafax)