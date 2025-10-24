Președintele Ucrainei a fost întâmpinat la Castelul Windsor cu o ceremonie oficială impresionantă, care subliniază sprijinul continuu al Marii Britanii pentru Kiev în lupta împotriva invaziei ruse.

La sosirea lui Zelenski în curtea castelului, a fost intonat imnul național ucrainean, iar președintele a trecut apoi în revistă garda de onoare – un protocol ceremonial rezervat șefilor de stat și demnitarilor de rang înalt.

Recepția oferită lui Zelenski cu toate onorurile ceremoniale a fost evidențiată de mass-media britanică, care a afirmat că întâlnirea a reprezentat o importantă manifestare de sprijin pentru Kiev din partea regelui Charles al III-lea, conform ANSA.

Este a treia întâlnire din acest an între suveranul britanic, care s-a întors în Anglia după vizita de stat de joi la Vatican, și liderul ucrainean.

După întâlnirea de la Windsor, președintele ucrainean merge la Londra. Va fi primit de premierul britanic Keir Starmer pentru discuții bilaterale despre sprijinul militar și economic continuu pentru Ucraina.

Liderul de la Kiev va participa apoi la reuniunea unui grup de națiuni angajate în susținerea militară și diplomatică a Ucrainei, organizată de guvernul britanic. Conform premierului Starmer, reuniunea „Coaliției de voință” are ca prioritate creșterea presiunii asupra Kremlinului prin noi sancțiuni și furnizarea de armament suplimentar pentru forțele ucrainene.

