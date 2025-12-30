China continuă exercițiile militare în zona Taiwanului

Exercițiile militare de două zile, denumite „Misiunea pentru Justiție 2025”, au început luni și au fost criticate de Taipei drept „intimidare militară” din partea Beijingului, potrivit AFP.

China revendică Taiwanul ca parte a teritoriului său suveran și a refuzat să excludă utilizarea acțiunilor militare pentru a acapara democrația insulară.

Cea mai recentă demonstrație de forță vine în urma unei runde extraordinare de vânzări de arme către Taipei de către Statele Unite - principalul susținător al Taiwanului în materie de securitate - și a comentariilor prim-ministrului Japoniei conform cărora utilizarea forței împotriva Taiwanului ar putea justifica un răspuns militar.

Beijingul a avertizat luni că „forțele externe” care înarmează Taipeiul vor „împinge Strâmtoarea Taiwan într-o situație periculoasă de război iminent”, dar nu a menționat nicio țară anume. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, a declarat luni că orice încercare de a opri unificarea Chinei cu Taiwanul este „sortită eșecului”.

China a anunțat luni dimineață că efectuează „antrenament cu foc real asupra unor ținte maritime din nordul și sud-vestul Taiwanului” în cadrul unor exerciții la scară largă care implică distrugătoare, fregate, avioane de vânătoare, bombardiere și drone.

Purtătorul de cuvânt al armatei, Shi Yi, a declarat că Beijingul va trimite trupe ale armatei, marinei, forțelor aeriene și forțelor de rachete pentru exercițiile militare, concentrându-se pe „patrulare a pregătirii de luptă maritimă și aeriană... blocada porturilor și zonelor cheie, precum și descurajarea multidimensională în afara lanțului de insule”.

El a adăugat că exercițiile au fost „un avertisment sever împotriva forțelor separatiste «Independența Taiwanului» și... o acțiune legitimă și necesară pentru a proteja suveranitatea și unitatea națională a Chinei”.

Autoritățile chineze au publicat o hartă cu cinci zone mari din jurul Taiwanului unde vor avea loc exercițiile militare. Acestea urmează să se încheie marți, la ora 18:00 (10:00 GMT).

Taiwanul a declarat că zonele de exerciții desemnate de China, unele dintre ele fiind situate la o distanță de 12 mile marine de coasta sa, au afectat rutele maritime și aeriene internaționale.

