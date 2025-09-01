China depășește SUA la construcția navală: cum își extinde flota militară și ce înseamnă pentru Taiwan

Dalian, simbolul mândriei navale chineze

În parcul Suoyuwan din Dalian, pensionarii cântă la karaoke „Socialismul e bun…”, privind către orizontul dominat de macarale uriașe și nave de toate dimensiunile. Orașul-port, construit inițial de ruși în secolul XIX, este astăzi un colos al industriei navale. Pentru localnici, peisajul este prilej de mândrie. Pentru Washington, însă, el simbolizează o amenințare în creștere, potrivit BBC.

China, lider mondial în construcția de nave comerciale și militare

Supremația Chinei în industria navală globală

În ultimele două decenii, Beijingul a investit masiv în șantierele sale navale, ajungând să producă peste 60% din comenzile mondiale de nave în 2025. Capacitatea Chinei este de 200 de ori mai mare decât cea a SUA, afirmă experții de la International Institute for Strategic Studies.

Marina militară chineză depășește numeric flota SUA

Această putere industrială se reflectă și în domeniul militar. Marina chineză numără 234 de nave de război, depășind numeric flota americană (219). Chiar dacă SUA păstrează avantajul în tonaj și portavioane, ritmul de expansiune al Chinei este „uluitor”, spun analiștii.

Strategia Chinei: fuziunea între nave comerciale și militare

China are șapte dintre cele mai aglomerate zece porturi din lume și a dezvoltat o strategie de „fuziune militaro-civilă”. Astfel, șantierele comerciale, precum cel de la Dalian, pot fi adaptate rapid pentru producția de nave militare. Într-un conflict prelungit, această flexibilitate ar putea fi un avantaj uriaș, permițând Chinei să scoată nave pe mare mai repede decât SUA.

Xi Jinping și ambiția de a reconstrui „marea putere navală”

Lecțiile umilinței istorice

Președintele Xi Jinping vede marina drept un instrument esențial pentru securitatea națională și afirmă că țara sa nu va mai permite repetarea „umilințelor istorice” trăite între 1840 și 1949.

Investiții masive în tehnologie militară

Beijingul investește masiv în submarine nucleare, drone subacvatice și arme hipersonice – chiar dacă multe dintre acestea sunt încă „neprobate”, potrivit experților.

Taiwan – cea mai sensibilă miză pentru Beijing

Deși China insistă că nu dorește să „domine lumea”, ambiția de a recupera Taiwanul rămâne prioritară. Analiștii afirmă că Beijingul are deja capacitatea militară pentru o invazie, dar preferă să „aștepte”, mizând pe o eventuală reunificare pașnică. Totuși, SUA avertizează că o agresiune ar putea declanșa un conflict regional major.

Îngrijorările vecinilor și reacția Statelor Unite

Exercițiile navale chineze provoacă tensiuni în Asia-Pacific

Exercițiile recente ale marinei chineze în apropierea Japoniei și Australiei au stârnit neliniște regională. Oficialii americani avertizează că avantajul naval al SUA se reduce și că relansarea industriei navale americane va fi „o misiune extrem de dificilă”.

„Visul oceanic” și propaganda navală din Dalian

Mândrie locală și turism militarizat

În Dalian, autoritățile au transformat puterea navală într-o atracție turistică. Parcurile tematice și panourile de propagandă proclamă: „Uniți ca unul, apărăm visul nostru oceanic”.

O întrebare strategică pentru viitor

Experții se întreabă cât de departe va merge Beijingul în expansiunea sa navală – spre Oceanul Indian sau chiar mai departe. Pentru moment, răspunsul la întrebarea-cheie este clar: China poate scoate mai multe nave pe mare, mai repede decât orice altă țară.