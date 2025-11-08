China respinge îngrijorările Taiwanului privind siguranța găzduirii APEC în 2026

Grupul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) este unul dintre puținele organisme internaționale din care face parte Taiwanul, revendicat de China, deși participă sub denumirea „Taipei Chinezesc” pentru a evita problemele politice, iar președintele său nu participă niciodată.

Summitul, care va avea loc în noiembrie anul viitor în Shenzhen, în sudul Chinei, vine într-un moment în care relațiile dintre Beijing și Taipei s-au deteriorat, China trimițând în mod regulat forțe militare în apele și spațiul aerian din jurul insulei și refuzând să discute cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, pe care China îl numește „separatist”.

Recent, Jonathan Sun, oficial al Ministerului de Externe din Taiwan, a declarat în Coreea de Sud, la sfârșitul summitului din acest an, că China a oferit anul trecut garanții scrise cu privire la siguranța tuturor participanților la summit.

Într-o declarație scrisă adresată Reuters, ministerul de externe al Chinei a afirmat că nu există motive de îngrijorare.

„În calitate de gazdă a APEC în 2026, China își va îndeplini obligațiile de țară gazdă în conformitate cu regulile APEC și practicile obișnuite, și nu vor exista probleme cu participarea fără probleme a tuturor părților”, a declarat acesta.

„Dorim să subliniem că cheia participării Taipeiului chinez la activitățile APEC constă în respectarea principiului „unei singure Chine” și a memorandumului de înțelegere relevant al APEC, mai degrabă decât în orice probleme de siguranță”.

China consideră Taiwanul, guvernat democratic, ca făcând parte din „o singură China”. Guvernul Taiwanului respinge pretențiile de suveranitate ale Beijingului, afirmând că numai poporul insulei poate decide viitorul său.

China s-a arătat indignată de faptul că reprezentantul Taiwanului, fostul ministru al economiei Lin Hsin-i, s-a întâlnit cu prim-ministrul japonez Sanae Takaichi în Coreea de Sud, deși Lin a respins protestul Beijingului.

Japonia, la fel ca toate celelalte state membre APEC, nu are relații diplomatice oficiale cu Taiwanul.

Vorbind la Taipei, după întoarcerea din Coreea de Sud, Sun a spus că Taiwanul a întrebat deja China anul trecut dacă va beneficia de „tratament egal” și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța populației sale, adăugând că și alți „parteneri cu aceeași viziune” au preocupări similare.

„Sperăm că toată lumea va putea îndemna partea chineză să-și îndeplinească promisiunile de a asigura siguranța tuturor participanților și participarea egală a economiilor, nu numai a Taiwanului”, a spus el.

Ultima dată când China a găzduit un summit APEC, în 2014, relațiile cu Taiwanul erau mult mai bune sub președinția lui Ma Ying-jeou, care a semnat acorduri comerciale și turistice istorice cu Beijingul.

Cu toate acestea, în 2001, Taiwanul a boicotat summitul APEC din China după o neînțelegere cu privire la persoanele pe care le putea trimite.

