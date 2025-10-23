Ciclist francez acuzat de trecere ilegală a frontierei, eliberat de un tribunal rus

Sofiane Sehili, cetățean francez care se descrie ca fiind un „ciclist de ultra-anduranță și aventurier”, a fost eliberat de judecători și scutit de plata unei amenzi de 50.000 de ruble, a raportat RIA.

Ziarul francez Le Monde a relatat în septembrie că Sehili a fost arestat după ce a încercat de două ori să treacă granița rusă din China.

Acesta încerca să doboare recordul mondial pentru cea mai rapidă traversare cu bicicleta a continentului eurasiatic, de la Lisabona la Vladivostok.

