Ciclist francez acuzat de trecere ilegală a frontierei, eliberat de un tribunal rus

de Redacția Jurnalul    |    23 Oct 2025   •   12:45
Un tribunal rus a eliberat joi un ciclist francez după ce l-a găsit vinovat de trecerea ilegală a frontierei ruse, a raportat agenția de știri de stat RIA, citată de Reuters.

Sofiane Sehili, cetățean francez care se descrie ca fiind un „ciclist de ultra-anduranță și aventurier”, a fost eliberat de judecători și scutit de plata unei amenzi de 50.000 de ruble, a raportat RIA.

Ziarul francez Le Monde a relatat în septembrie că Sehili a fost arestat după ce a încercat de două ori să treacă granița rusă din China.

Acesta încerca să doboare recordul mondial pentru cea mai rapidă traversare cu bicicleta a continentului eurasiatic, de la Lisabona la Vladivostok.

