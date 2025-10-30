Cinci noi arestări în ancheta privind jaful bijuteriilor regale de la Luvru

Conform AP, procuratura din Paris a anunțat joi cinci noi arestări în dosarul jafului care a vizat bijuteriile regale expuse la Muzeul Luvru.

Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre identitatea suspecților sau despre rolul acestora în furt, dar ancheta este în plină desfășurare.

Hoții au furat opt piese prețioase în valoare de aproximativ 102 milioane de dolari din colecția Luvrului pe 19 octombrie, înainte de a fugii pe motociclete.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)