Cinci noi arestări în ancheta privind jaful bijuteriilor regale de la Luvru

de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   10:06
Procurorul din Paris a anunțat joi arestarea a cinci persoane în cadrul investigației privind spectaculosul jaf al bijuteriilor regale din Muzeul Luvru.

Conform AP, procuratura din Paris a anunțat joi cinci noi arestări în dosarul jafului care a vizat bijuteriile regale expuse la Muzeul Luvru.

Autoritățile nu au oferit deocamdată detalii despre identitatea suspecților sau despre rolul acestora în furt, dar ancheta este în plină desfășurare.

Hoții au furat opt piese prețioase în valoare de aproximativ 102 milioane de dolari din colecția Luvrului pe 19 octombrie, înainte de a fugii pe motociclete.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: arestari luvru paris
