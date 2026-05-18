Desert de vară: Cum să prepari rubarbă la pahar cu biscuiți crocanți și cremă de vanilie

În desertul la pahar cu rubarbă, biscuiți crocanți și cremă de vanilie fiecare strat contribuie atât la gust, cât și la aspectul final. Aroma ușor acrișoară a rubarbei se completează perfect cu dulceața delicată a cremei și textura crocantă a biscuiților.

Pentru obținerea unui rezultat echilibrat, rubarba trebuie preparată suficient cât să devină moale și aromată, fără să își piardă complet consistența. Biscuiții digestivi oferă contrastul crocant, iar crema de vanilie aduce finețe și catifelare desertului.

Rețetă de rubarbă cu biscuiți și vanilie

Ingrediente

Pentru stratul de rubarbă:

500 g rubarbă

120 g zahăr

1 lingură suc de lămâie

1 linguriță extract de vanilie

Pentru crema de vanilie:

500 ml lapte

4 gălbenușuri

100 g zahăr

40 g amidon

1 linguriță vanilie

30 g unt

un praf de sare

Pentru stratul crocant:

200 g biscuiți digestivi

50 g unt topit

Pentru decor:

rubarbă gătită

biscuiți sfărâmați

Mod de preparare

Primul pas este pregătirea compoziției de rubarbă. Tulpinile curățate și tăiate se gătesc la foc mic împreună cu zahărul, sucul de lămâie și vanilia timp de aproximativ 10–15 minute, până când compoziția devine ușor legată.

Pentru crema de vanilie, laptele se încălzește separat, iar gălbenușurile se amestecă împreună cu zahărul și amidonul. Laptele fierbinte se încorporează treptat, apoi crema se fierbe la foc mic până capătă consistență. La final se adaugă untul pentru un plus de finețe.

Biscuiții digestivi zdrobiți se combină cu unt topit și se folosesc pentru stratul crocant dintre cremă și rubarbă.

Asamblarea se face direct în pahare: un strat de rubarbă, unul de biscuiți și unul de cremă de vanilie. Desertul trebuie lăsat la frigider câteva ore înainte de servire, pentru ca aromele să se combine perfect.

Servit rece, desertul este răcoritor, cremos și potrivit pentru mesele de vară sau ocaziile speciale, notează hellotaste.ro.