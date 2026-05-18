x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Culinar Desert de vară: Cum să prepari rubarbă la pahar cu biscuiți crocanți și cremă de vanilie

Desert de vară: Cum să prepari rubarbă la pahar cu biscuiți crocanți și cremă de vanilie

de Redacția Jurnalul    |    18 Mai 2026   •   09:30
Desert de vară: Cum să prepari rubarbă la pahar cu biscuiți crocanți și cremă de vanilie
Hepta/Un desert ușor, de vară

Rubarba poate transforma un desert simplu într-un preparat elegant și echilibrat, iar combinația cu biscuiți crocanți și cremă fină de vanilie este una dintre cele mai apreciate variante pentru sezonul cald.

În desertul la pahar cu rubarbă, biscuiți crocanți și cremă de vanilie fiecare strat contribuie atât la gust, cât și la aspectul final. Aroma ușor acrișoară a rubarbei se completează perfect cu dulceața delicată a cremei și textura crocantă a biscuiților.

Pentru obținerea unui rezultat echilibrat, rubarba trebuie preparată suficient cât să devină moale și aromată, fără să își piardă complet consistența. Biscuiții digestivi oferă contrastul crocant, iar crema de vanilie aduce finețe și catifelare desertului.

Rețetă de rubarbă cu biscuiți și vanilie

Ingrediente 

Pentru stratul de rubarbă:

  • 500 g rubarbă
  • 120 g zahăr
  • 1 lingură suc de lămâie
  • 1 linguriță extract de vanilie

Pentru crema de vanilie:

  • 500 ml lapte
  • 4 gălbenușuri
  • 100 g zahăr
  • 40 g amidon
  • 1 linguriță vanilie
  • 30 g unt
  • un praf de sare

Pentru stratul crocant:

  • 200 g biscuiți digestivi
  • 50 g unt topit

Pentru decor:

  • rubarbă gătită
  • biscuiți sfărâmați

Mod de preparare

Primul pas este pregătirea compoziției de rubarbă. Tulpinile curățate și tăiate se gătesc la foc mic împreună cu zahărul, sucul de lămâie și vanilia timp de aproximativ 10–15 minute, până când compoziția devine ușor legată.

Pentru crema de vanilie, laptele se încălzește separat, iar gălbenușurile se amestecă împreună cu zahărul și amidonul. Laptele fierbinte se încorporează treptat, apoi crema se fierbe la foc mic până capătă consistență. La final se adaugă untul pentru un plus de finețe.

Biscuiții digestivi zdrobiți se combină cu unt topit și se folosesc pentru stratul crocant dintre cremă și rubarbă.

Asamblarea se face direct în pahare: un strat de rubarbă, unul de biscuiți și unul de cremă de vanilie. Desertul trebuie lăsat la frigider câteva ore înainte de servire, pentru ca aromele să se combine perfect.

Servit rece, desertul este răcoritor, cremos și potrivit pentru mesele de vară sau ocaziile speciale, notează hellotaste.ro.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: retete desert rubarbă biscuiti vanilie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri