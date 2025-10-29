Cod ROȘU de ploi torențiale. Atenționare de călătorie pentru Spania

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Oct 2025   •   22:45
Români care merg în Spania, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, sunt avertizați că a fost emis un cod roșu de ploi abundente pentru această regiune, pentru miercuri.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Spaniei, provincia Huelva din Comunitatea Autonomă Andaluzia, asupra faptului că Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) a actualizat prognoza de vreme nefavorabilă și a emis un cod roșu de ploi abundente pentru această regiune, pentru data de 29 octombrie 2025.

MAE sfătuiește cetățenii români să respecte instrucțiunile autorităților locale, în contextul fenomenelor meteorologice extreme.

Cetățenii români pot cere asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla.

(sursa: Mediafax)

