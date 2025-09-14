Companiile coreene condiționează investițiile în SUA de un sistem de vize mai bun

Într-o conferință de presă care a marcat 100 de zile de mandat, Lee Jae Myung a solicitat îmbunătățiri ale sistemului de vize al SUA, referindu-se la raidul din 4 septembrie din Georgia, care a dus la arestarea a peste 300 de muncitori sud-coreeni la o fabrică Hyundai.

Muncitorii coreeni au fost repatriați cu un avion charter, în urma negocierilor cu SUA.

Raidul masiv din Georgia și difuzarea de către autoritățile americane a unui videoclip în care se vedeau unii muncitori legați și duși de acolo au stârnit furie generalizată și un sentiment de trădare în Coreea de Sud. Raidul a avut loc la mai puțin de două săptămâni după summitul dintre președintele Donald Trump și Lee și la doar câteva săptămâni după ce țările au ajuns la un acord în iulie care scutea Coreea de Sud de cele mai mari tarife vamale impuse de administrația Trump, dar numai după ce Seulul s-a angajat să investească 350 de miliarde de dolari în SUA.

În cadrul conferinței de presă, Lee a declarat că oficialii sud-coreeni și americani discută o posibilă îmbunătățire a sistemului de vize al SUA, adăugând că, în cadrul sistemului actual, companiile sud-coreene „nu pot să nu ezite mult” în ceea ce privește investițiile directe în SUA.

Autoritățile americane au declarat că unii dintre muncitorii reținuți au trecut ilegal granița SUA, în timp ce alții au intrat legal, dar aveau vize expirate sau au intrat cu scutiri de viză care le interziceau să lucreze.

Însă experții și oficialii sud-coreeni au declarat că Washingtonul nu a dat încă curs cererii Seoulului, formulată de mai mulți ani, de a asigura un sistem de vize care să acomodeze lucrătorii coreeni calificați, deși a presat Coreea de Sud să extindă investițiile industriale în SUA.

Companiile sud-coreene s-au bazat pe vize de vizitator pe termen scurt sau pe Sistemul electronic de autorizare a călătoriilor pentru a trimite lucrători necesari pentru lansarea de unități de producție și pentru a se ocupa de alte sarcini de instalare, o practică care a fost în mare parte tolerată de-a lungul anilor.

Lee a afirmat că instituirea de către SUA a unui sistem de vize care să permită companiilor sud-coreene să trimită lucrători calificați la unitățile industriale va avea un „impact major” asupra viitoarelor investiții sud-coreene în SUA.

„Nu este vorba despre muncitori pe termen lung. Când construiești o instalație sau instalezi echipamente într-o fabrică, ai nevoie de tehnicieni, dar Statele Unite nu dispun de această forță de muncă și totuși nu eliberează vize pentru a permite oamenilor noștri să rămână și să facă treaba”, a spus el.

„Dacă acest lucru nu este posibil, atunci înființarea unei instalații locale în Statele Unite va avea fie dezavantaje grave, fie va deveni foarte dificilă pentru companiile noastre. Se vor întreba dacă ar trebui să o facă”, a adăugat Lee.

Lee a spus că raidul a arătat o „diferență culturală” între cele două țări în ceea ce privește modul în care abordează problemele legate de imigrație. „În Coreea de Sud, vedem americani care vin cu vize de turist pentru a preda engleza la școli private de meditații – o fac tot timpul și nu ne gândim prea mult la asta, este pur și simplu ceva ce accepți”, a spus Lee.

Coreea de Sud și SUA au convenit asupra constituirii unui grup de lucru pentru soluționarea problemelor legate de vize.

