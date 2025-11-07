Condamnată la moarte în Bali, o britanică a fost repatriată din motive umanitare

Indonezia are unele dintre cele mai dure legi privind drogurile din lume, dar a luat măsuri pentru a elibera șase deținuți în ultimul an, potrivit The Guardian.

Sandiford, în vârstă de 69 de ani, a fost condamnată la moarte pe insula Bali în 2013, după ce a fost găsită vinovată de trafic de droguri.

Ea a fost repatriată împreună cu Shahab Shahabadi, în vârstă de 36 de ani, care executa o condamnare pe viață pentru infracțiuni legate de droguri după arestarea sa în 2014.

Amândoi au plecat din Bali cu un zbor Qatar Airways spre Londra via Doha, a confirmat vineri pentru AFP un oficial al Ministerului indonezian al Justiției și Drepturilor Omului.

„Detenția lor va fi mutată în Regatul Unit” în temeiul acordului bilateral, a declarat reporterilor oficialul I Nyoman Gede Surya Mataram.„Pentru Lindsay și Shahab, după ce îi vom preda guvernului Regatului Unit, ei sunt pe deplin responsabili pentru decizia legală care va fi luată acolo, dar respectând în continuare decizia noastră legală.”

Sandiford a ajuns în spatele gratiilor după ce ofițerii vamali indonezieni au găsit cocaină în valoare estimată de 2,14 milioane de dolari ascunsă în fundul dublu al valizei sale, când a aterizat în Bali în 2012.

Sandiford a recunoscut infracțiunile, dar a spus că a fost de acord să transporte narcoticele după ce un sindicat al drogurilor a amenințat că îl va ucide pe fiul ei.

Repatrierea are loc după ce ministrul indonezian pentru Drepturi și Drepturi ale Omului, Yusril Ihza Mahendra, a semnat luna trecută un acord cu ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, pentru transferul lui Sandiford și Shahabadi.

Ambii deținuți suferă de probleme grave de sănătate.

Matthew Downing, ambasadorul adjunct al Marii Britanii în Indonezia, a declarat că cei doi sunt repatriați „din motive umanitare”.

În august, aproape 600 de deținuți se aflau în așteptarea condamnărilor la moarte în Indonezia, potrivit grupului pentru drepturile omului KontraS, care citează date oficiale. Printre aceștia se numără în jur de 90 de străini, conform datelor privind imigrația.

Ultima execuție a Indoneziei a fost efectuată în 2016, ucigând unul dintre propriii cetățeni și trei condamnați nigerieni pentru trafic de droguri prin împușcare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)