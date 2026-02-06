Controversă uriașă. Cea mai mare centrală nucleară din lume se redeschide după 15 ani

Cea mai mare centrală nucleară din lume va porni la capacitate maximă luni, 9 februarie, potrivit Le Figaro. Decizia privind repornirea a fost luată pe fondul unei presiuni în creștere asupra energiei nucleare pentru a reduce emisiile de CO₂. La această se adaugă cererea tot mai mare de energie electrică, provocată în special de inteligența artificială.

O primă încercare de repornire a fost oprită în ianuarie din cauza unei defecțiuni a alarmei, a anunțat vineri operatorul centralei Tokyo Electric Power (Tepco). Incidentul s-a produs pe 21 ianuarie. Atunci, procedura a fost oprită după câteva ore din cauza declanșării unei alarme. Experții au modificat setările alarmei, iar reactorul poate fi activat în siguranță, a declarat directorul centralei, Takeyuki Inagaki, într-o conferință de presă. El a mai spus că operațiunea comercială va începe cel mai devreme pe 18 martie.

Centrala este cea mai mare din lume în ceea ce privește capacitatea instalată. Unitatea a fost scoasă din funcțiune când Japonia a oprit toate reactoarele nucleare în urma triplului dezastru, cutremur, tsunami și accident nuclear, de la Fukushima din martie 2011. Atunci, japonezii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la această sursă de energie. Repornirea a fost decisă având în vedere că Japonia nu are multe resurse și este al cincilea cel mai mare producător de dioxid de carbon din lume.

În total, 14 reactoare au fost repornite în Japonia după implementarea unor standarde de siguranță stricte. Centrala Kashiwazaki-Kariwa se întinde pe 400 de hectare pe coasta Mării Japoniei, cu vedere la Peninsula Coreeană.

Opinia publică este profund divizată. Aproximativ 60% dintre locuitori se opun repornirii, în timp ce 37% o susțin, potrivit unui sondaj realizat de Prefectura Niigata în septembrie. În ianuarie, șapte organizații care se opun repornirii au înaintat o petiție semnată de aproape 40.000 de persoane către Tepco și Autoritatea de Reglementare Nucleară din Japonia. Asociațiile susțin că unitatea nucleară este în pericol fiind situată pe o zonă de falie seismică activă. Un cutremur violent a avut loc în zonă în 2007.

(sursa: Mediafax)