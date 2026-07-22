Copil de 5 ani mort într-o piscină de lângă Roma. I s-a făcut rău în apă în timpul unei tabere de vară, iar medicii nu au mai reușit să-l salveze

În ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale și a manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, copilul nu a mai putut fi readus la viață. Carabinierii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Copilul participa la activitățile unei tabere de vară

Incidentul s-a petrecut la piscina Roma Vis Nova din Monterotondo, unde băiatul participa la programul organizat pentru copiii înscriși în centrele de vară. Potrivit informațiilor preliminare, micuțul era supravegheat de animatorii taberei atunci când, în timp ce se afla în apă, i s-a făcut brusc rău.

Martorii au alertat imediat serviciile de urgență, iar la fața locului au fost trimise echipaje medicale ale serviciului 118, inclusiv un elicopter. Personalul medical a început imediat manevrele de resuscitare, însă toate eforturile au fost zadarnice, potrivit La Nazione.

Decesul copilului a fost declarat la piscină, iar vestea a provocat șoc în rândul familiilor și al celor prezenți la complexul sportiv.

Carabinierii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat

Imediat după incident, carabinierii au început cercetările pentru a clarifica toate împrejurările tragediei. Primele informații indică faptul că băiatului i s-ar fi făcut rău în apă, fără să existe, deocamdată, indicii privind un accident provocat de instalațiile piscinei sau de alte defecțiuni tehnice.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă a fost vorba despre un episod medical neașteptat sau dacă există alte cauze care au contribuit la decesul copilului. Totodată, vor fi analizate imaginile surprinse de camerele de supraveghere și vor fi audiați martorii, personalul piscinei și coordonatorii centrului de vară.

Rezultatele investigației și ale expertizei medico-legale vor fi decisive pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

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O nouă tragedie într-o serie de incidente petrecute în piscine din Italia

Moartea băiețelului din Monterotondo vine după o perioadă marcată de mai multe incidente grave produse în piscine din Italia.

În ultimele zile, o fetiță de 11 ani și-a pierdut viața după ce a fost prinsă de un orificiu de aspirație într-o piscină din Sestri Levante. La scurt timp, o altă fetiță, în vârstă de 4 ani, din Austria, a murit într-o piscină a unui hotel din Milano Marittima.

Au existat și cazuri în care intervenția rapidă a salvat vieți. Un copil de doi ani a fost scos în viață dintr-o piscină privată din Montignoso, iar la Treviso o fetiță prinsă de instalația de aspirație a fost salvată în ultimul moment după oprirea sistemului de filtrare.

Tot recent, la Mentana, 15 copii au fost intoxicați cu vapori de clor într-un complex de agrement, unul dintre ei fiind transportat la spital în stare gravă.

Ancheta va stabili dacă tragedia putea fi evitată

Spre deosebire de alte cazuri recente în care au fost implicate instalațiile piscinelor, anchetatorii iau în calcul că tragedia din Monterotondo ar fi fost provocată de un episod medical survenit în timp ce copilul se afla în apă.

Familia așteaptă acum răspunsuri privind circumstanțele exacte ale incidentului și dacă intervenția putea schimba deznodământul.

Rezultatele autopsiei și concluziile anchetei vor clarifica dacă moartea copilului a fost provocată exclusiv de starea sa medicală sau dacă au existat și alți factori care au contribuit la producerea tragediei.