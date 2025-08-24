Coreea de Nord: Kim Jong Un solicită „extinderea rapidă” a capacităților nucleare ale țării

Liderul nord-coreean susține că exercițiile militare comune ale armatelor din SUA și Coreea de Sud sunt „cea mai evidentă manifestare a dorinței lor de a începe un război”.

De aceea, liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut „extinderea rapidă” a capacităților nucleare ale țării sale, potrivit Le Figaro.

„Situația actuală ne cere să facem o schimbare radicală și rapidă a teoriei și practicii militare existente, precum și o extindere rapidă a armelor nucleare”, a declarat marți Kim Jong Un, fiind citat de agenția oficială de știri KCNA a Phenianului.

Luni, el a vizitat un distrugător aflat în construcție internă Choe Hyon și a afirmat că proiectul privind „nava nucleară de înaltă tehnologie” progresează „conform planului”.

La rândul său, Coreea de Sud și aliatul său american au lansat luni exercițiile comune anuale, menite să îmbunătățească cooperarea lor în cazul unui conflict cu Nordul. Manevrele vor ține 11 zile și includ „mai multe exerciții de antrenament cu foc real la scară largă”.

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung, ales la începutul lunii iunie, a promis vineri că va „respecta” sistemul politic nord-coreean și va construi o „încredere militară” bilaterală. Cu toate acestea, Phenianul spune că nu are niciun interes în atenuarea tensiunilor cu Seulul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)