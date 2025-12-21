Coreea de Nord reacționează la intenția Japoniei de a deține arme nucleare: „Umanitatea riscă o catastrofă majoră”

Coreea de Nord a atras atenția, duminică, că ambițiile nucleare ale Japoniei „trebuie oprite cu orice preț”, potrivit agenției oficiale de știri KCNA, preluată de Le Figaro.

Un oficial japonez vorbește despre deținerea de arme nucleare

Reacția a apărut după ce un oficial japonez a sugerat că țara ar trebui să dețină arme nucleare. Un membru al biroului prim-ministrului japonez și-a exprimat sprijinul pentru achiziționarea de arme nucleare. Agenția japoneză Kyodo a publicat, la începutul săptămânii, declarația care contrazice doctrina oficială a Japoniei. „Cred că ar trebui să avem arme nucleare. În cele din urmă, ne putem baza doar pe noi înșine”, a declarat oficialul, care a dorit să rămână anonim.

Mesajul a stârnit numeroase reacții, inclusiv din Coreea de Nord. Tokyo „își dezvăluie deschis ambiția de a deține arme nucleare, depășind linia roșie”, a declarat directorul Institutului de Studii Japoneze din cadrul Ministerului de Externe de la Phenian, într-un comunicat publicat duminică de agenția de știri de stat KCNA.

„Încercarea Japoniei de a dobândi arme nucleare trebuie prevenită cu orice preț deoarece va duce la o mare catastrofă pentru umanitate. Aceasta nu este o greșeală sau o declarație nechibzuită, ea reflectă în mod clar ambiția de lungă durată a Japoniei pentru înarmarea nucleară”, a adăugat oficialul nord-coreean.

Acesta a adăugat că, dacă Japonia va obține arme nucleare, „țările asiatice ar suferi o catastrofă nucleară oribilă, iar omenirea s-ar confrunta cu un dezastru major”.

Coreea de Nord, sub sancțiuni din cauza programului nuclear

Declarația nu a menționat propriul program nuclear al Phenianului, care a inclus mai multe teste cu bombe nucleare, încălcând rezoluțiile ONU. Experții susțin că în Coreea de Nord sunt zeci de focoase nucleare, în pofida sancțiunilor internaționale. Coreea de Nord susține că armele nucleare reprezintă un factor de descurajare necesar pentru țările considerate inamice, precum SUA, Japonia și Coreea de Sud.