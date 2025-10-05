Coreea de Sud își majorează bugetul de apărare cu 8.2%

„Momentum-ul pentru cooperare și prosperitate comună slăbește la nivel global, iar noi intrăm într-o eră a conflictelor sporite, unde fiecare este pe cont propriu. Pentru a asigura pacea și prosperitatea Republicii Coreea, nu trebuie să depindem de altcineva, ci să ne întărim propria putere”, a anunțat Lee, cu prilejul Zilei Forțelor Armate din Coreea de Sud.

Noul buget va pune accent pe investiții în tehnologie de ultimă generație, precum drone și roboți, menite să crească capacitatea de autoapărare a țării.

Lee a mai subliniat că viitorul buget de apărare al Coreei de Sude depășește de 1.4 ori produsul intern brut al Coreei de Nord.

Președintele de la Seul a subliniat: „O armată menită să protejeze oamenii nu trebuie să-și îndrepte niciodată armele spre ei”, subliniind că insituția a suferit un „declin” și a făcut apel la recâștigarea încrederii publice.

(sursa: Mediafax)