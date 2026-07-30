Corupție și agresiuni asupra soldațior: Anchetă în peste 100 de centre de recrutare din Ucraina

Biroul de Stat pentru Investigații (SBI) și reprezentanți ai Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei desfășoară verificări simultane la centrele teritoriale de recrutare și sprijin social, instituțiile responsabile de evidența militară și mobilizarea cetățenilor. Potrivit Current Time, acțiunea face parte din operațiunea Apel pentru integritate (Honest Appeal), lansată pentru combaterea faptelor de corupție și a abuzurilor din sistem.

Mită și abuz de putere

Anchetatorii verifică în principal situațiile în care unele persoane au evitat mobilizarea în schimbul unor sume de bani, precum și acuzațiile de abuz de putere comise de angajații centrelor de recrutare, inclusiv cazuri de agresiuni și rele tratamente aplicate recruților. SBI a confirmat că investigațiile se desfășoară în peste 100 de centre din majoritatea regiunilor Ucrainei.

Centrele teritoriale de recrutare și sprijin social gestionează recrutarea militară în Ucraina, evidența persoanelor obligate la serviciul militar, emit ordinele de mobilizare și oferă anumite servicii sociale militarilor și veteranilor.

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Problemele din centrele de recrutare au fost intens dezbătute în Ucraina în ultimii ani, în urma numeroaselor acuzații de corupție și de folosire a unor metode abuzive în procesul de mobilizare. Potrivit autorităților ucrainene, se analizează reorganizarea acestor centre, astfel încât activitățile legate de mobilizare să fie separate de cele privind asistența socială și plata beneficiilor pentru militari și veterani.

În prezent, centrele teritoriale de recrutare și sprijin social au atât atribuții legate de mobilizarea militară, cât și responsabilități privind evidența persoanelor obligate la serviciul militar, precum și acordarea unor servicii sociale și beneficii pentru militari și veterani.

„Reforma centrelor de recrutare și schimbarea modului în care este gestionată mobilizarea reprezintă una dintre prioritățile noii conduceri a Ministerului Apărării și a Forțelor Armate”, a transmis recent Volodimir Zelenski.