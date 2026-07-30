FCSB, eliminată rușinos din UEFA Conference League cu scorul general 7-3

Partida s-a încheiat cu scorul de 4-1 pentru FK Auda, iar FCSB este eliminată din Conference League cu scorul general de 7-3.

FCSB a pierdut partida cu FK Auda din Letonia disputată la Riga în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League, cu scorul de 4-1. Învinși, cei de la FCSB părăsesc competiția europeană.

În meciul retur dintre FK Auda și FCSB golurile au fost marcate de următorii jucători:

Pentru FK Auda: Barthélémy Diédhiou – a deschis scorul în minutul 45+2 și a reușit dubla în minutul 68. Abiodun Kone – a marcat în minutul 84.Tin Hrvoj – a stabilit scorul final în minutul 90+3.

Pentru FCSB: João Paulo a înscris unicul gol al roș-albaștrilor în minutul 58, restabilind temporar egalitatea.

FCSB a pierdut meciul tur, disputat la București, cu scorul de 2-3, scorul general fiind 7-3.

(sursa: Mediafax)