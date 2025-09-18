Cuiburile artificiale ajută cacaduții pe cale de dispariție să-și găsească un cămin în Hong Kong

Originare din Indonezia și Timorul de Est, aceste păsări albe ca zăpada, cu creasta strălucitoare ca o coroană galbenă, ciripesc prin parcurile urbane ale centrului financiar asiatic. Ele reprezintă aproximativ 10% din populația sălbatică globală a speciei, care numără doar până la 2.000 de păsări mature.

Cercetările arată că populația de cacadu din oraș a stagnat, deoarece păsările, care trăiesc în cavitățile copacilor, pierd spațiile naturale de cuibărit din copacii bătrâni din cauza taifunurilor și a tăierii copacilor de către guvern pentru siguranța publică. Acest lucru se adaugă presiunilor globale asupra cacadu, precum comerțul ilegal cu animale de companie și schimbările climatice.

Ecologiștii din Hong Kong au intervenit cu o soluție: instalarea de cuiburi artificiale care imită aceste cavități naturale.

Astrid Andersson, cercetătoare postdoctorală la Universitatea din Hong Kong, care a condus proiectul, a declarat că o pereche de păsări s-a stabilit deja într-o cutie de cuibărit pe care echipa ei a fixat-o pe un copac din campusul universității, cea mai veche universitate din oraș. Ea își propune să instaleze 10 cutii până la sfârșitul anului și, în cele din urmă, să crească acest număr la 50 în următorii ani pe insula Hong Kong.

„Astfel, ele vor putea continua să trăiască în oraș”, a spus ea.

Odată răspândită pe insulele din centrul și estul Indoneziei și din Timorul de Est, cacaduul cu creastă galbenă a dispărut de pe multe insule și se luptă să supraviețuiască pe altele.

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii afirmă că se estimează că până la 90% din populație a dispărut din 1978, în principal din cauza capturării pentru comerțul cu animale de companie.

Aplicarea slabă a interdicției de export din 1994 de către Indonezia a permis continuarea comerțului, inclusiv cu puii. În 2015, poliția indoneziană a arestat un bărbat suspectat de contrabandă cu aproximativ 20 de păsări, pe care le ascunsese în sticle de apă.

Defrișările din cauza agriculturii și exploatării forestiere reprezintă o altă problemă. Indonezia a pierdut 107.000 de kilometri pătrați (41.300 de mile pătrate) din pădurea tropicală originară între 2002 și 2024 – o suprafață aproximativ egală cu cea a Islandei – reprezentând aproximativ o treime din totalul pierderilor de acoperire forestieră din acea perioadă, potrivit Global Forest Watch.

Schimbările climatice agravează situația. Creșterea temperaturilor usucă pădurile, făcându-le mai vulnerabile la incendii. Multe păsări trăiesc pe insule vulcanice, unde erupțiile pot declanșa incendii în peisajele aride.

(sursa: Mediafax)