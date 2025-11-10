Curtea de Apel din Paris a admis cererea de eliberare a lui Nicolas Sarkozy

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Noi 2025   •   20:30
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy este liber, după ce Curtea de Apel din Paris a admis cererea sa de eliberare.

Curtea de Apel din Paris a ordonat luni eliberarea şi plasarea sub control judiciar a fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în închisoare de douăzeci de zile în urma condamnării sale în cazul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale din 2007, transmite France Presse.

În cursul examinării cererii sale, luni dimineaţă, parchetul a solicitat eliberarea fostului preşedinte sub control judiciar, acesta prezentându-se prin videoconferinţă de la închisoarea Sante din Paris.

Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost încarcerat la 21 octombrie după ce a fost condamnat la o pedeapsă de cinci ani de închisoare în cazul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale din 2007. AGERPRES

