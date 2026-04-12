Jurnalul.ro Ştiri Externe Cutremur în Ungaria: Viktor Orban pierde alegerile, după 16 ani de putere absolută

de Redacția Jurnalul    |    12 Apr 2026   •   22:53
Sursa foto: Hepta

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, și-a recunoscut duminică seară înfrângerea în alegerile parlamentare și a felicitat partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar.

Într-un discurs scurt susținut la sediul Fidesz în noaptea alegerilor, Orbán a declarat că rezultatul este „dureros pentru noi, dar clar” și a confirmat că a felicitat deja formațiunea câștigătoare, potrivit BBC.

„Vom servi țara și națiunea ungară din opoziție”, a spus liderul Fidesz, care a pierdut puterea după 16 ani la conducerea țării.

Orbán le-a mulțumit celor aproximativ 2,5 milioane de alegători care au votat Fidesz și a promis că partidul „nu îi va dezamăgi niciodată”.

El a adăugat că formațiunea sa va începe reconstrucția din opoziție.

„Nu mai avem greutatea guvernării țării, așa că trebuie să ne reconstruim comunitățile”, le-a transmis susținătorilor.

Liderul ungar a insistat că nu va renunța, spunând că în peste 30 de ani la conducerea Fidesz a trecut prin „ani dificili și ușori, frumoși și triști”, dar că partidul va continua.

„Nu renunțăm niciodată. Zilele care urmează sunt pentru a ne vindeca rănile”, a afirmat Orbán.

(sursa: Mediafax)

