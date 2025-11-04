David Beckham a primit titlul de cavaler pentru contribuțiile sale în sport și fapte caritabile

De-a lungul carierei sale, Beckham a câștigat 25 de trofee, a jucat de 115 ori pentru Anglia și a participat la cinci turnee internaționale, rămânând singurul fotbalist britanic care a cucerit titluri în patru țări diferite.

Printre realizările sale se numără șase titluri în Premier League cu Manchester United, FA Cup și triumful în Liga Campionilor 1999, dar și titluri la Real Madrid, LA Galaxy și Paris Saint-Germain.

Beckham a reprezentat Anglia între 1996 și 2009, fiind căpitan în 58 de partide și marcând goluri memorabile, precum cel decisiv împotriva Greciei, care a asigurat participarea Angliei la Cupa Mondială 2002.

În afara terenului, Beckham a fost ambasador UNICEF din 2005 și, recent, ambasador al King’s Foundation, o organizație educațională înființată de Regele Charles.

Victoria Beckham a proiectat și creat costumul purtat de soțul său la ceremonie, iar ea însăși a impresionat printr-o rochie neagră elegantă, potrivit Daily Mail.

Tot marți, au mai fost onorați de casa regală britanică Kazuo Ishiguro, pentru contribuțiile sale în literatură, și Elaine Paige, pentru muzică și activitatea caritabilă.

(sursa: Mediafax)