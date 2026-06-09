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David Beckham va avea propria stea pe Aleea Celebrităților de la Hollywood

de Redacția Jurnalul    |    09 Iun 2026   •   23:30
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David Beckham va avea propria stea pe Aleea Celebrităților de la Hollywood
Hepta/David Beckham devine oficial o legendă la Hollywood

Fostul mare fotbalist britanic David Beckham va primi propria stea pe faimoasa Alee a Celebrităților de la Hollywood (Walk of Fame), în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe 12 iunie, în timpul Cupei Mondiale de fotbal 2026 din America de Nord, a anunțat, marți, Camera de Comerț din Hollywood, citată de AFP.

Actorul Tom Cruise și Victoria Beckham, fosta membră a trupei Spice Girls și soția fostului jucător legendar al echipei Manchester United, vor lua cuvântul la ceremonia de la Los Angeles.

'Rolul lui Beckham în creșterea popularității fotbalului în Statele Unite și influența sa de durată asupra sportului, divertismentului și culturii globale fac ca acest omagiu să fie deosebit de semnificativ', a declarat producătoarea ceremoniei, Ana Martinez, într-un comunicat dat publicității.

Ceremonia va avea loc în aceeași zi cu primul meci al Statelor Unite, la Los Angeles, de la Cupa Mondială din 2026, pe care o găzduiește împreună cu Mexicul și Canada.

Înnobilat anul trecut de regele Charles al III-lea, David Beckham ocupă un loc central în panteonul fotbalului britanic.

Căpitan al echipei naționale a Angliei timp de șase ani, el a intrat în istorie la Manchester United, clubul cu care a câștigat Liga Campionilor în 1999.

Pentru restul carierei sale, el a purtat tricourile echipelor Real Madrid și AC Milan, înainte de a-și încerca norocul în Statele Unite cu LA Galaxy, clubul din Los Angeles, și apoi a petrecut un an la Paris Saint-Germain, de unde s-a retras în 2013.

În vârstă de 51 de ani, fostul fotbalist este coproprietar al Inter Miami CF, clubul care l-a transferat pe starul argentinian Lionel Messi în 2023 și a câștigat campionatul american anul trecut.

Vedetă mondială a fotbalului, dar și om de afaceri și emblemă a modei, Beckham a făcut obiectul unui serial documentar, lansat în 2023 pe Netflix și produs de propria sa companie de producție, Studio 99.
AGERPRES

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Subiecte în articol: david beckham stea aleea celebritatilor Hollywood
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