Cum a ajuns David Ellison să devină „regele Hollywood-ului”. Tranzacția care rescrie regulile industriei

Lovitura anului la Hollywood: David Ellison câștigă bătălia pentru Warner Bros. Discovery și rescrie regulile jocului

În mai puțin de un an, David Ellison a trecut de la conducerea unei companii de producție relativ mici la poziția de lider absolut al industriei de divertisment. După o bătălie dură cu Netflix și intervenții politice de la cel mai înalt nivel, CEO-ul Paramount Skydance este pe cale să preia controlul asupra Warner Bros. Discovery, într-o tranzacție care poate schimba definitiv peisajul media global.

Cu mai puțin de un an în urmă, David Ellison conducea o companie de producție de dimensiuni medii. Astăzi, este la un pas de a deveni cel mai puternic om din Hollywood.

CEO-ul Paramount Skydance a ieșit învingător joi seara dintr-un război al ofertelor pentru achiziția Warner Bros. Discovery (WBD) — o miză uriașă pentru supraviețuirea Paramount și o victorie care părea, până recent, aproape imposibilă. Deși tranzacția trebuie aprobată de acționari și autoritățile de reglementare, Ellison se pregătește să conducă unul dintre cele mai mari conglomerate media din lume.

Drumul spre putere

Fiul fondatorului Oracle, Larry Ellison, David Ellison activează de peste 20 de ani la Hollywood. În 2006, a fondat Skydance, finanțând francize de succes precum Star Trek, Mission: Impossible și Top Gun. În 2025, Skydance a finalizat achiziția Paramount, o companie aflată într-o criză financiară profundă.

Însă Paramount avea nevoie de mult mai mult decât o simplă schimbare de proprietar. Platforma Paramount+ nu a reușit să țină pasul cu giganții streamingului, studioul de film a ratat complet topul box-office-ului în 2025, iar rețelele sale de cablu au pierdut masiv din relevanță.

Pentru a concura cu Disney, Netflix, YouTube și TikTok, Paramount avea nevoie de un singur lucru: scară. Astfel a început ofensiva pentru preluarea Warner Bros. Discovery.

Războiul ofertelor: Netflix, Trump și banii saudiților

Inițial, Netflix părea favorită. Avea lichidități, un plan clar de separare a activelor și o strategie solidă. Consiliul WBD considera oferta Paramount subevaluată și privea cu suspiciune finanțarea parțială din Arabia Saudită.

Tensiunile au crescut când Paramount a amenințat cu o ofertă ostilă, adresată direct acționarilor. Săptămâna trecută, Ellison a ridicat miza cu doar un dolar pe acțiune — până la 31 de dolari — suficient pentru a convinge boardul WBD. La scurt timp, Netflix s-a retras surprinzător din competiție.

În tot acest context, președintele Donald Trump a devenit un factor imprevizibil, sugerând public că sprijină tranzacția din rațiuni politice și strategice.

Ce înseamnă mega-fuziunea pentru industrie

Dacă tranzacția va fi finalizată, Hollywood-ul va pierde unul dintre cele cinci mari studiouri independente, iar Paramount+ și HBO Max vor fuziona într-o platformă capabilă să concureze direct cu Netflix și Disney+.

În același timp, noile sinergii vor aduce economii estimate la 6 miliarde de dolari, dar și mii de concedieri. Sindicatele și creatorii de conținut și-au exprimat deja îngrijorarea, iar unele vedete iau în calcul plecarea.

Industria media traversează una dintre cele mai dificile perioade din istorie. Audiențele scad, cinematografele se golesc, iar consumul de conținut se mută tot mai mult pe platforme sociale și mobile.

Ce urmează

Aprobarea acționarilor și a autorităților de reglementare ar putea dura luni sau chiar peste un an. Reglementările internaționale ar putea complica procesul, mai ales în Europa și Asia.

Totuși, această mega-fuziune ar putea declanșa un nou val de consolidări. Disney, Comcast și Sony ar putea căuta rapid alianțe strategice pentru a nu rămâne în urmă.

Pentru David Ellison, însă, nu prea au existat alternative. Miza era supraviețuirea. Iar acum, el este pe punctul de a controla nu doar Paramount și Warner Bros. Discovery, ci întregul viitor al Hollywood-ului, potrivit unei analize CNN.