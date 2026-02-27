Secretul uleiului de porumb: Beneficii pentru sănătate și riscuri de care trebuie să ții cont

Totuși, specialiștii avertizează că utilizarea sa necontrolată poate aduce și efecte adverse.

Cum se obține

Acest ulei vegetal se extrage din germenii porumbului printr-un proces complex de presare, rafinare și distilare.

Utilizările uleiului de porumb

În gastronomie este apreciat mai ales pentru prăjirea alimentelor datorită punctului său de fum ridicat, de aproximativ 232°C, care permite prepararea rapidă a mâncărurilor fără ardere.

Datorită aromei neutre, uleiul de porumb este ideal pentru coacerea prăjiturilor sau prăjirea legumelor și tăițeilor în wok.

În afara bucătăriei, uleiul de porumb este folosit în industria cosmetică, la producerea săpunurilor și șampoanelor, dar și ca agent lubrifiant ori combustibil.

Profil nutrițional

Potrivit MedicineNet, 100 de grame de ulei de porumb conțin aproximativ 94 g grăsimi totale, din care:

13,4 g acizi grași saturați

27,7 g acizi grași mononesaturați

52,9 g acizi grași polinesaturați

De asemenea, acesta furnizează 22,6 mg de vitamina E și o cantitate considerabilă de fitosteroli, compuși vegetali cu efecte potențial benefice asupra sănătății. Grăsimile nesaturate îl recomandă drept o alternativă sănătoasă.

Beneficii pentru sănătate

Consumat cu moderație, grăsimile din uleiul de porumb pot susține sănătatea cardiovasculară. Fitosterolii, în special beta-sitosterolul, pot reduce absorbția colesterolului „rău” (LDL), în timp ce vitamina E și acidul linoleic au rol antioxidant și antiinflamator.

Studiile sugerează că înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi polinesaturate din uleiul de porumb poate ajuta la menținerea unui echilibru sănătos între colesterolul LDL și HDL, reducând riscul bolilor de inimă.

Efecte adverse

Pe de altă parte, consumul excesiv de ulei de porumb poate avea efecte negative. Acesta conține o cantitate mare de grăsimi omega-6, cu un raport omega-6/omega-3 de 46:1, mult peste recomandările pentru o dietă echilibrată (aproximativ 4:1). Dezechilibrul poate contribui la inflamații și creșterea riscului de obezitate, afecțiuni cardiovasculare și tulburări cognitive.

De asemenea, uleiul de porumb este un produs extrem de rafinat, obținut printr-un proces industrial complex care implică solvenți și temperaturi ridicate. Aceasta îl face mai predispus la oxidare și la formarea de acrilamidă atunci când este folosit pentru prăjire prelungită, compus considerat potențial cancerigen.

Concluzie

Uleiul de porumb poate fi o alegere utilă în bucătărie datorită aromei neutre și a punctului ridicat de fum, precum și pentru aportul de grăsimi sănătoase și fitosteroli.

Totuși, specialiștii recomandă consumarea acestuia cu moderație și combinarea cu alimente bogate în omega-3 pentru a menține un raport echilibrat al grăsimilor și a proteja sănătatea pe termen lung, notează medicool.ro.