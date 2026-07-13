În plin război, premierul Ucrainei și-a dat demisia. Zelenski pregătește remanierea guvernului

Premierul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, și-a depus oficial demisia, după aproape un an la conducerea Guvernului de la Kiev. Anunțul a fost confirmat duminică de președintele Volodimir Zelenski, care a declarat că țara își „schimbă strategia politică", și a fost oficializat luni în Parlament de președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk.

„Parlamentul va analiza această chestiune în viitorul apropiat, în conformitate cu procedura stabilită", a transmis Stefanciuk pe platforma X, potrivit Reuters.

Demisia întregului Cabinet

Potrivit Constituției Ucrainei, demisia premierului atrage automat demisia întregului Guvern. Executivul aflat la final de mandat își va continua însă activitatea curentă până când o nouă echipă guvernamentală va fi votată de Parlament și își va prelua oficial atribuțiile. Președintele trebuie să înainteze Radei Supreme o propunere pentru funcția de premier, iar candidatul are nevoie de votul deputaților pentru a fi confirmat.

Este a patra remaniere majoră de guvern din Ucraina de la declanșarea invaziei ruse pe scară largă, în 2022. Zelenski, aflat în continuare în funcție dincolo de termenul constituțional din cauza legii marțiale, care interzice alegeri pe timp de război, a mai reorganizat periodic Executivul pentru a imprima un nou avânt administrației sale.

Cine ar putea prelua funcția de premier

Zelenski nu a anunțat oficial un succesor, dar mai multe surse politice de la Kiev vehiculează patru nume:

Serhii Korețki — directorul companiei energetice de stat Naftogaz, prezentat de mai mulți parlamentari drept favorit

Denis Șmîhal — actualul ministru al Energiei, premier al Ucrainei între 2020 și 2025

Mihailo Fedorov — ministrul Apărării

Ihor Terehov — primarul orașului Harkov



Potrivit deputatului de opoziție Iaroslav Jelezniak, citat de Reuters, Korețki are cele mai mari șanse să fie propus pentru funcția de șef al Guvernului, iar Svîrîdenko ar urma să preia poziția de ambasador al Ucrainei în Statele Unite — post ocupat, în prezent, de Olga Stefanișina, numită în această funcție în august anul trecut. Numirea nu a fost însă confirmată oficial.

Zelenski a anunțat totodată schimbări și la conducerea instituțiilor de aplicare a legii, fără a oferi detalii suplimentare, și s-a întâlnit deja cu o serie de oficiali de rang înalt, printre care ministrul de Interne Ihor Klimenko și ministrul Apărării Mihailo Fedorov.

Mulțumiri pentru Svîrîdenko și o nouă misiune

Zelenski i-a mulțumit Iuliei Svîrîdenko pentru activitatea „clară, stabilă și eficientă" și i-a propus să preia un „nou și important domeniu al relațiilor cu un partener-cheie". Svîrîdenko a declarat că este mândră că a condus Guvernul „într-una dintre cele mai dificile perioade din istoria modernă a Ucrainei" și a transmis că rămâne pregătită să continue să servească statul ucrainean.

Iulia Svîrîdenko, economistă și fost ministru al Economiei, a fost numită premier la 17 iulie 2025, la vârsta de 39 de ani, după ce coordonase negocierile pentru acordul privind mineralele strategice dintre Ucraina și Statele Unite — considerat un instrument important pentru consolidarea intereselor economice americane în Ucraina. Guvernul său a avut ca priorități creșterea producției interne de armament, atragerea finanțării externe, protejarea infrastructurii energetice și continuarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Scandal de corupție și un nou sezon rece dificil

Remanierea survine pe fondul unui amplu scandal de corupție care a afectat administrația de la Kiev, în care autoritățile ucrainene l-au acuzat pe fostul om de afaceri și partener al lui Zelenski, Timur Mindici, de coordonarea unei scheme de mită, iar fostul șef al Cancelariei prezidențiale, Andrii Ermak, a fost numit suspect. Ambii au negat acuzațiile.

Schimbarea de guvern are loc și într-un moment tensionat pentru Ucraina, pe fondul intensificării atacurilor rusești și al pregătirilor pentru un nou sezon rece, în care infrastructura energetică ucraineană riscă din nou să fie una dintre principalele ținte ale Moscovei. Zelenski susține că noua formulă guvernamentală trebuie să accelereze producția de armament, relațiile cu aliații și reformele necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană.