Democrații propun o lege pentru „protejarea libertății de exprimare” împotriva cenzurii lui Trump

Proiectul de lege inițiat și susținut de mai mulți parlamentari democrați își propune să „creeze protecție specifică pentru cei vizați din motive politice”, potrivit Le Figaro.

Legislatorii democrați au anunțat joi că vor propune proiectul pentru „protejarea libertății de exprimare”, despre care consideră că este amenințată de președintele american, Donald Trump, și administrația sa, în special după asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk. Consacrată în Primul Amendament al Constituției, libertatea de exprimare este un element fondator al democrației americane.

Controversele au devenit mai mari miercuri, după suspendarea emisiunii populare a prezentatorului vedetă Jimmy Kimmel pentru comentarii considerate nepotrivite în urma asasinării lui Charlie Kirk.

„Aceasta este cenzură. Controlul statului asupra exprimării. Aceasta nu este America”, a protestat senatorul Chris Murphy la o conferință de presă la sediul Congresului din Washington, acuzându-l pe Donald Trump că „exploatează” această „tragedie națională” pentru a „distruge opoziția politică” în loc să „țină țara unită”.

Declarațiile recente ale procurorului general Pam Bondi, care a susținut că „discursul instigator la ură” nu este protejat de Primul Amendament, au provocat mare agitație.

Proiectul de lege al parlamentarilor democrați are ca scop „protejarea bisericilor, organizațiilor non-profit, ziarelor, universităților, studenților și lucrătorilor de orice președinte care își vizează adversarii politici”.

Legislatorii democrați le-au cerut omologilor lor republicani, care dețin majoritatea în ambele camere, să le susțină inițiativa.

(sursa: Mediafax)