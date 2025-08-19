Cine este Viktor Anisimov, designerul ucrainean care l-a reinventat pe Zelenski la întâlnirea cu Trump

Zelenski, obișnuit să poarte ținute militare ca semn de solidaritate cu trupele aflate pe front, a apărut de această dată într-un costum negru reinterpretat, creat special pentru el. Anisimov a adăugat un detaliu inedit: o deschidere discretă la spate, care a transformat sacoul dintr-o piesă cu iz militar într-una cu aer civil și diplomatic.

„Am dorit să introduc un simbol al păcii, un element din îmbrăcămintea civilă care să funcționeze ca un talisman norocos. Este speranța noastră pentru un viitor fără război”, a explicat Viktor Anisimov.

Schimbarea de stil nu a trecut neobservată la Washington. Donald Trump, care anterior criticase vestimentația militară a liderului ucrainean, l-a felicitat acum pentru alegerea vestimentară. „Arătați fabulos în acest costum”, i-a spus și un jurnalist care, cu luni în urmă, îl întrebase de ce refuză să poarte haine formale.

De la începutul invaziei ruse din 2022, Zelenski a adoptat hainele militare ca simbol de solidaritate și rezistență. Însă, odată cu discuțiile pentru pace, apariția într-o ținută semnată de Anisimov sugerează o tranziție către o imagine mai apropiată de diplomația clasică, dar păstrând în același timp un mesaj subtil de forță și unitate.

