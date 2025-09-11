Dezvăluiri explozive în Congresul SUA: Armata americană ar fi lovit direct un OZN, cu o rachetă „Hellfire” 

În timpul celei de-a treia audieri oficiale privind fenomenele aeriene neidentificate (UAP) din Congresul SUA, congresmenul Eric Burlison, din Missouri, a prezentat, marți, o înregistrare video nemaivăzută până acum, în care o dronă militară americană lansează o rachetă „Hellfire” asupra unui OZN strălucitor, pe 30 octombrie 2024.

Imaginile alb-negru arată cum proiectilul de aproximativ 45 de kilograme lovește sfera misterioasă, în largul coastelor Yemenului, dar ricoșează fără efect, în timp ce obiectul își continuă deplasarea cu o viteză extremă.

„Este o probă excepțională a existenței OZN-urilor.”, a declarat martorul Jeffrey Nuccetelli, fost membru al Poliției Militare din cadrul Forțelor Aeriene timp de 16 ani.

El și alți veterani au relatat cum, în timpul serviciului, au dat peste diferite tipuri de aparate pentru care nu au avut nicio explicație: triunghiuri uriașe, cuburi luminoase mai mari decât un teren de fotbal și deja notoriul „Tic-Tac”, observat deasupra Pacificului.

Doi dintre foștii militari au susținut că guvernul american a încercat să ascundă incidentele, amenințând martorii și chiar distrugând cariere.

Dylan Borland, fost specialist în informații geospațiale al Forțelor Aeriene, a povestit că, după ce a raportat, în 2012, superiorilor un triunghi de peste 30 de metri care zbura la altitudine joasă deasupra bazei Langley din Virginia, mai multe agenții federale i-au falsificat documentele, i-au manipulat permisele de securitate și i-au blocat accesul la diferite locuri de muncă.

Borland a spus că aparatul misterios i-a bruiat telefonul, nu a scos niciun sunet și a dispărut în câteva secunde, urcând mii de metri.

În cadrul unui program guvernamental ultrasecret (SAP), el a aflat și de alți ofițeri care au suferit represalii, după ce au raportat întâlniri similare. Mai mult, Borland a acuzat comunitatea de informații că a lansat atacuri cibernetice pentru a afla ce detalii a oferit, sub poligraf, Inspectorului General al Serviciilor de Informații (ICIG), în noiembrie 2024.

Întrebat de congresmena Nancy Mace dacă îi este teamă pentru viața sa, Borland a răspuns că nu crede că cineva încearcă să îl asasineze, dar reputația i-a fost distrusă și, în prezent, trăiește din ajutor de șomaj.

Obiecte de tip „Tic-Tac”, observate în formație

Un alt martor, veteranul Forțelor Aeriene Robert Nuccetelli, a afirmat că, între 2003 și 2005, a fost martor la cinci incidente inexplicabile, la baza militară Vandenberg din California.

Printre acestea, el a menționat un obiect roșu strălucitor, de formă pătrată, care plutea silențios deasupra unui sit de apărare antirachetă, precum și o navă uriașă, dreptunghiulară, cu o lungime de peste 90 de metri, observată într-o noapte din octombrie 2003.

La o săptămână după acel incident, patrulele bazei ar fi detectat o lumină ciudată deasupra oceanului, îndreptându-se spre Vandenberg. Potrivit lui Nuccetelli, obiectul a coborât brusc, a plutit pentru scurt timp, apoi a dispărut fără urmă. El a mai susținut că unul dintre martorii direcți a fost amenințat de către superiori să păstreze tăcerea.

Întrebat despre stadiul investigațiilor, Nuccetelli a afirmat că armata americană distruge periodic toate înregistrările poliției militare – la fiecare trei ani – inclusiv rapoartele întocmite la Vandenberg.

„Au distrus toate înregistrările, așa că nici măcar nu mai poți suna la Forțele Aeriene să întrebi dacă a avut loc un accident rutier.”, a spus acesta.

În declarația sa de deschidere, fostul membru al Poliției Militare a relatat și un incident petrecut în timpul liber, alături de doi colegi, când au observat o sferă cu lumini pulsatorii zburând deasupra casei sale, „ca un fluture”.

Alexandro Wiggins, ofițer activ în Marina SUA, a descris un incident petrecut pe 15 februarie 2023, în largul coastelor sudice ale Californiei, la bordul navei „USS Jackson”. El a relatat apariția unui obiect zburător de tip „Tic-Tac” care a ieșit din ocean și s-a alăturat altor trei, formând o flotilă aeriană.

Potrivit acestuia, toate cele patru obiecte au accelerat simultan cu o viteză extremă, fără să producă zgomotul caracteristic unui bang sonic sau urme vizibile, așa cum se întâmplă în cazul avioanelor sau dronelor.

Obiectele zburătoare de tip „Tic-Tac” sunt un tip specific de fenomen aerian neidentificat (UAP/OZN), raportat de piloți ai Marinei americane.

Aceste obiecte au fost descrise ca având forma unei pastile de „Tic-Tac”, fără aripi, rotoare sau alte mijloace vizibile de propulsie și sunt capabile de manevre ce par să sfideze legile fizicii.

Fost șef al biroului UAP, numit „mincinos dovedit”

Audierea a fost condusă de Anna Paulina Luna, congresmen din Florida, care l-a acuzat pe Sean Kirkpatrick – fost șef al Biroului pentru Rezolvarea Anomaliilor în toate Domeniile (AARO) – că ar fi „un mincinos dovedit”, care a subminat investigațiile privind OZN-urile. Luna a precizat că este dispusă să emită o citație pentru ca Kirkpatrick să depună mărturie în fața Congresului.

În cadrul audierii a fost prezent și Joe Spielberger, consilier juridic principal la „Project On Government Oversight” (POGO), care a subliniat importanța avertizorilor de integritate în demascarea abuzurilor guvernamentale.

De asemenea, George Knapp, jurnalist de investigație la KLAS-TV, din Las Vegas, a oferit o perspectivă asupra eforturilor de zeci de ani pentru a documenta fenomenul OZN.

El a insistat asupra modul în care autoritățile au negat existența unor astfel de incidente până la adoptarea Legii privind Libertatea Informației (FOIA) în 1966, care a dus la publicarea a mii de pagini de documente clasificate, inclusiv rapoarte despre UAP-uri din întreaga lume.

