Înjurăturile ne fac bine? Ce spun psihologii despre limbajul colorat

Însă un studiu recent arată că există un așa-numit „obicei murdar” pe care nu doar că nu ar trebui să-l eliminăm, ci poate chiar să-l păstrăm. Mai exact: înjuratul.

Da, ai citit bine. Cercetătorii spun că persoanele care folosesc des cuvinte vulgare trăiesc, la propriu, mai bine.

Înjuratul, mai benefic decât credem

Mulți oameni se simt vinovați atunci când scapă o înjurătură: „Oare am fost prea vulgar?”, „Am ofensat pe cineva?”. Însă studiile arată că înjuratul, atunci când nu este excesiv sau direcționat agresiv spre alții, poate avea efecte surprinzător de pozitive.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Keele din Marea Britanie a descoperit că persoanele care înjură frecvent au:

performanțe fizice mai bune

un nivel mai ridicat de încredere în sine

mai puține inhibiții care le blochează acțiunea

Potrivit autorului principal al cercetării, dr. Richard Stephens, folosirea limbajului licențios îi ajută pe oameni să intre într-o stare psihologică în care nu se mai autocenzurează excesiv, nu mai supraanalizează și încep pur și simplu să acționeze, scrie yourtango.com.

Înjuratul reduce durerea și crește rezistența

Nu este prima dată când cercetătorii ajung la astfel de concluzii. În experimente anterioare, participanții care înjurau au reușit:

să țină mâinile mai mult timp în apă cu gheață

să își susțină greutatea corpului mai mult timp în exerciții fizice

Explicația este simplă: înjurăturile funcționează ca un distractor psihologic, reducând percepția durerii. Practic, creierul se concentrează pe descărcarea emoțională, nu pe disconfort.

Mai puține inhibiții, mai mult curaj

Cea mai recentă cercetare merge și mai departe și arată că înjuratul:

reduce inhibițiile

crește curajul

ajută la depășirea fricii de eșec

Dr. Stephens explică faptul că mulți oameni se blochează din cauza fricii: de a vorbi în public, de a profita de o oportunitate profesională sau de a reveni după un eșec. În astfel de situații, înjuratul poate acționa ca un instrument psihologic simplu și accesibil, care ne ajută să nu ne mai ținem pe loc singuri.

„Înjuratul ne scoate din cap și ne aduce în acțiune”, spune cercetătorul.

O supapă emoțională sănătoasă

Pe lângă beneficiile fizice și psihologice, cercetătorii susțin că înjuratul poate funcționa și ca o eliberare emoțională inofensivă. Spus la momentul potrivit, ajută la reducerea stresului și a tensiunii acumulate.

Totuși, specialiștii atrag atenția că efectul este mai puternic atunci când limbajul licențios este folosit rar și creativ, nu constant și agresiv. Cu alte cuvinte, o înjurătură bine plasată are mai mult impact decât un vocabular permanent vulgar.

Înjuratul și încrederea în sine

Un alt studiu a arătat că persoanele cu un vocabular bogat în cuvinte „interzise” sunt mai capabile să își exprime emoțiile intense. Creșterea nivelului de activare emoțională duce la o mai mare ușurință în folosirea limbajului licențios, confirmând ideea că înjuratul este o formă de limbaj emoțional autentic.

Și, sincer, uneori nimic nu exprimă mai bine frustrarea decât o înjurătură rostită la momentul potrivit – fie că te lovești la deget, ai o întâlnire dezastruoasă sau calci pe o piesă Lego.

Deși înjurăturile sunt cenzurate la televizor și privite cu suspiciune socială, studiile sugerează că ele nu sunt chiar „personajul negativ” pe care îl credem. Folosite cu măsură, pot:

reduce durerea

elibera stresul

crește încrederea

ajuta la depășirea blocajelor mentale

Așadar, dacă mai scapi câte o înjurătură din când în când, cercetarea spune că s-ar putea să fie exact unul dintre motivele pentru care trăiești mai bine.