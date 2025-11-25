Trump: Cred că ne apropiem foarte mult de un acord privind Ucraina

Donald Trump a făcut declarațiile din Grădina de Trandafiri a Casei Albe în timpul ceremoniei de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței.

„Nu este ușor, dar cred că vom ajunge acolo. Cred că ne apropiem foarte mult de un acord pe care îl vom afla... Cred că facem progrese”, a declarat Donald Trump recent, referindu-se la războiul din Ucraina, potrivit Sky News.

De asemenea, liderul american a reluat afirmațiile despre încheierea mai multor războaie și despre faptul că oprirea conflictului din Ucraina trebuia să fie mai ușoară.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina este „gata să avanseze cu cadrul acordului de pace”, potrivit unui raport analizat de Reuters.

Se pare că el dorește să discute punctele sensibile ale acordului de pace cu Trump. De asemenea, Zelenski cere ca liderii europeni să participe la întâlnire.

În paralel, au loc discuții între ruși și americani la Abu Dhabi, confirmă sursele. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, și delegația sa negociază cu rușii și există optimism pentru următorul pas, susține un oficial american.

Oficialii ucraineni au declarat americanii că au fost de acord să semneze planul de pace revizuit, dar Rusia nu a răspuns încă nimic, a mai transmis sursa.

Driscoll a fost principalul oficial al Casei Albe care i-a prezentat lui Volodimir Zelenski prima formă a planului de pace al SUA în 28 de puncte. Discuția a avut loc săptămâna trecută la Kiev.

(sursa: Mediafax)