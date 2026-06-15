Donald Trump anunță finalizarea oficială a pactului cu Iranul

Președintele american Donald Trump a declarat luni că Statele Unite și Iranul au semnat deja un memorandum de înțelegere menit să pună capăt războiului din Golf, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut la scurt timp după sosirea sa în Franța, unde participă la summitul G7.

„Acordul este semnat complet. Și strâmtoarea este deja parțial deschisă”, a declarat președintele referitor la Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Blocada care a afectat această zonă timp de trei luni a provocat mari perturbări în aprovizionarea globală cu energie și a avut efecte economice în multe state.

Potrivit informațiilor disponibile, ceremonia oficială de semnare a acordului este programată pentru vineri la Geneva, în Elveția, în apropierea locului unde se desfășoară summitul G7 de la Evian-les-Bains, în Alpii francezi.

Întrebat când va fi publicat textul memorandumului, Trump a răspuns: „Probabil destul de curând. Aș spune că după vineri… Cred că în viitorul foarte apropiat.”

Solicitarea pentru mai multă transparență a venit din partea liderului democraților din Senatul SUA, Chuck Schumer. Acesta a cerut administrației americane să prezinte public detaliile acordului și să informeze Congresul.

„Poporul american merită detalii și transparență deplină – ce anume conține această «înțelegere»? Vor rămâne militarii în pericol? Și ce am câștigat de fapt aici din războiul lui Trump?”, a transmis Schumer într-un comunicat.

La scurt timp după anunț, Israelul a atacat cu drone un vehicul din sudul Libanului, zonă unde continuă confruntările cu Hezbollah, organizație susținută de Iran.

Teheranul susține că aplicarea acordului presupune încetarea completă a ostilităților și în Liban. De cealaltă parte, Israelul spune că își rezervă dreptul de a răspunde militar oricărei amenințări.

Un oficial american a explicat poziția Washingtonului, precizând că retragerea israeliană din Liban nu a fost inclusă printre condițiile acordului.

„Acordul este un armistițiu și nu va fi un armistițiu unidirecțional, ceea ce înseamnă că, dacă Iranul nu este capabil să controleze Hezbollah și dacă atacă pozițiile israeliene sau orașele israeliene, Israelul va avea dreptul să se apere și să răspundă.”, a spus oficialul.

Perioadă de negociere de 60 de zile

Potrivit informațiilor prezentate de ambele părți, acordul ar permite redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și ar introduce o perioadă de negocieri de 60 de zile.

În acest interval ar urma să fie discutate mai multe subiecte importante, inclusiv viitorul programului nuclear iranian.

Deși documentul nu a fost făcut public, oficialii americani susțin că eventualele beneficii economice acordate Iranului vor depinde de respectarea unor condiții, inclusiv renunțarea definitivă la dezvoltarea unei arme nucleare.

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat pentru CBS News că acordul ar putea permite Iranului accesul la un fond de reconstrucție de până la 300 de miliarde de dolari, finanțat de statele arabe din Golf, dacă Teheranul își respectă angajamentele privind programul nuclear.

(sursa: Mediafax)