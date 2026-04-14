Trump amenință din nou Iranul

Răspunzând la întrebările legate de ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar ajunge la un acord până la sfârșitul armistițiului, Trump a declarat:

„Nu vreau să comentez acest lucru, dar nu va fi plăcut pentru ei. În acest moment, nu au loc lupte. În acest moment, avem o blocadă. Ei nu desfășoară nicio activitate comercială... Așadar, în prezent, Iranul nu desfășoară absolut nicio activitate comercială. Și vom menține această situație foarte ușor. Marina lor a dispărut, forțele aeriene au dispărut, radarul lor a dispărut, iar liderii lor au dispărut. Este foarte mult”, a declarat Trump, citat de Gulf News.

Blocada militară impusă de SUA asupra tuturor porturilor și zonelor de coastă ale Iranului a intrat în vigoare, luni, la ora 10:00 (ora de pe Coasta de Est) (n.r ora României 17:00). Potrivit armatei americane, navele vor avea permisiunea să tranziteze Strâmtoarea Ormuz dacă se deplasează între porturi care nu aparțin Iranului.

La polul opus, Iranul a condamnat blocada impusă de SUA în jurul porturilor sale, calificând-o drept o „încălcare gravă” a suveranității sale, în contextul în care retorica beligerantă a Washingtonului și Teheranului a zguduit o armistițiu fragil.

Aliații NATO, printre care Marea Britanie și Franța, au declarat că nu se vor lăsa antrenați în conflict prin participarea la blocadă, subliniind în schimb necesitatea redeschiderii căii navigabile, potrivit Reuters.

Trump a reiterat faptul că SUA nu vor ca Iranul să dezvolte arme nucleare.

El a subliniat în continuare poziția Washingtonului cu privire la ambițiile nucleare ale Iranului, afirmând:

„Iranul nu va avea o armă nucleară... Dacă nu sunt de acord, nu există niciun acord... Nu va exista niciodată un acord. Iranul nu va avea o armă nucleară, iar noi vom recupera totul; fie îl vom recupera de la ei, fie îl vom lua”, a declarat Trump.

Reamintim că, în acest weekend, la Islamabad s-au desfășurat negocieri între Iran și SUA, mediate de Pakistan. Surse citate de Reuters spun că, în timpul negocierilor, a existat speranța unui progres, iar părțile au ajuns „foarte aproape” de un acord. Totuși, divergențele privind dosarul nuclear, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și accesul Iranului la activele înghețate au blocat înțelegerea. Marți, Islamabadul a propus organizarea unei noi sesiuni de negocieri, care ar putea avea loc în zilele următoare.

(sursa: Mediafax)