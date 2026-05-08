Trump anunță armistițiul: 3 zile de pace între Rusia și Ucraina

Anunțul a fost făcut vineri pe rețeaua Truth Social.

„Am plăcerea să anunț că va exista o încetare a focului de trei zile (9, 10 și 11 mai) în războiul dintre Rusia și Ucraina. Sărbătoarea în Rusia este dedicată Zilei Victoriei, dar, la fel este în Ucraina, deoarece și ea a fost o parte importantă a celui de-al Doilea Război Mondial”, a explicat președintele SUA, Donald Trump.

Armistițiul va include și un schimb de prizonieri.

„Această încetare a focului va include suspendarea tuturor activităților militare și un schimb de 1.000 de prizonieri din fiecare țară. Această cerere a fost făcută direct de mine și apreciez foarte mult acordul președintelui Vladimir Putin și al președintelui Volodimir Zelenski. Sper că acesta este începutul sfârșitului unui război foarte lung și devastator. Discuțiile continuă pentru încheierea acestui conflict major, cel mai mare de la al Doilea Război Mondial încoace, și ne apropiem de final din ce în ce mai mult pe zi ce trece”, a precizat Donald Trump.

Anterior, rușii au amenințat Ucraina cu atacuri devastatoare asupra Kievului dacă ucrainenii perturbă ceremoniile dedicate Zilei Victoriei.

Zelenski explică armistițiul: 'Oprim focul timp de trei zile pentru coridoarele umanitare'

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat acordul de trei zile. El a spus că pentru ucraineni este mai importantă eliberarea prizonierilor de război decât un atac asupra Moscovei.

Un argument suplimentar pentru Ucraina în definirea poziției noastre este întotdeauna rezolvarea uneia dintre problemele umanitare cheie ale acestui război, și anume eliberarea prizonierilor de război. Piața Roșie este mai puțin importantă pentru noi decât viețile prizonierilor ucraineni, care pot fi întorși acasă. Din acest motiv, astăzi, în cadrul procesului de negociere cu intermedierea americană, am obținut acordul Rusiei de a face un schimb de prizonieri de război în formatul 1.000 la 1.000. De asemenea,nu vor fi operațiuni militare pe 9, 10 și 11 mai. Ucraina lucrează în mod consecvent pentru a-și recupera oamenii din captivitatea rusă”, a transmis Volodimir Zelenski.

Totodată, Volodimir Zelenski le-a cerut americanilor să se asigure că rușii vor respecta înțelegerea.

„Mulțumesc Președintelui Statelor Unite și echipei sale pentru participarea diplomatică eficientă. Ne așteptăm ca Statele Unite să asigure respectarea acordurilor de către partea rusă”, a precizat Zelenski.

(sursa: Mediafax)