Donald Trump ameninţă BBC cu o plângere de un miliard de dolari

Mai întâi o sursă apropiată de avocaţii lui Donald Trump a confirmat o informaţie difuzată iniţial de canalul Fox News, potrivit căreia preşedintele american a trimis o scrisoare care dă termen până vineri grupului de media publice britanice să retragă documentarul în cauză şi să-şi ceară scuze.



Un purtător de cuvânt al echipei juridice private a preşedintelui american a confirmat existenţa scrisorii şi a acuzat BBC de "defăimare", dar nu a vrut să furnizeze mai multe detalii.



"BBC-ul l-a defăimat pe preşedintele Trump montând deliberat şi de manieră înşelătoare acest documentar, într-un mod în care a încercat să influenţeze alegerile prezidenţiale", a declarat acest purtător de cuvânt pentru AFP.



"Preşedintele Trump va continua să ceară socoteală celor care propagă minciuni, înşelătorii şi informaţii false", a adăugat el.



Potrivit unei copii a scrisorii obţinute de AFP, echipa de avocaţi a preşedintelui american a dat termen până vineri la ora Washingtonului 17:00 (22:00 GMT) pentru a satisface aceste cerinţe.



Dacă nu o va face "preşedintele Trump nu va avea altă alegere decât să-şi pună drepturile în valoare (...) inclusiv depunând o plângere asociată cu o cerere de daune-interese de nu mai puţin de un miliard de dolari".



Avocaţii reproşează BBC că a difuzat "declaraţii false, defăimătoare, răuvoitoare şi incendiare" în documentarul incriminat.



Scandalul priveşte un documentar al emisiunii BBC "Panorama", difuzat în octombrie 2024, cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale americane.



Reproşul adus emisiunii este că a montat afirmaţii rostite în momente diferite într-un discurs datând din 6 ianuarie 2021, ziua asaltului asupra Capitoliului, în aşa fel încât preşedintele la final de mandat pare să-şi incite susţinătorii să meargă la sediul Congresului pentru "a se bate ca nişte diavoli".



După mai multe zile de polemică, directorul său general, Tim Davie, şi directoarea canalului de ştiri BBC News, Deborah Turness, au demisionat duminică.



Preşedintele BBC Samir Shah şi-a cerut scuze luni pentru ceea ce a numit "o eroare de judecată".

